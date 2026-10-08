Renner revela planos para a carreira após morte de Rick

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O cantor Renner, da dupla Rick & Renner, anunciou que seguirá em carreira solo nesta quinta-feira, 9, após a morte de Rick (1966-2026). O artista foi vítima de um acidente de helicóptero no dia 21 de setembro na cidade de Urubici, região serrana de Santa Catarina.

Além da novidade, o artista também revelou um novo projeto relacionado à história da dupla sertaneja, criado para manter viva a trajetória do antigo parceiro.

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“Existem histórias que não terminam. Existem vozes que o tempo jamais apaga. E existem legados que o amor faz permanecer”, escreveu Renner.

O projeto, intitulado de “Rick & Renner pra sempre - O Legado”, foi apresentado pelo cantor nas redes sociais e possui como proposta rever as músicas e o legado construído pela dupla ao longo de quatro décadas.

Morte de Rick, da dupla Rick e Renner

O artista morreu aos 59 anos no dia 21 de setembro deste ano, em um acidente de helicóptero na Serra Catarinense.

O helicóptero modelo Bell 430 decolou de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim (SC) e desapareceu na tarde de segunda-feira, 21, em meio a uma previsão de fortes tempestades.

A aeronave foi localizada no dia seguinte, 22, pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O acidente não deixou sobreviventes.

Além do cantor Rick, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Veja o comunicado: