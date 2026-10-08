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Quintal Du Samba celebra 5 anos com encontro inédito em Salvador

Edição especial reúne projetos, artistas e diferentes gerações do samba no dia 17 de outubro

Beatriz Santos
Por
Quintal Du Samba celebra cinco anos de história
Quintal Du Samba celebra cinco anos de história - Foto: Divulgação

O Quintal Du Samba completa cinco anos de história com uma edição especial que reúne diferentes projetos e artistas ligados ao samba em Salvador. Pela primeira vez, o evento recebe outra iniciativa em sua programação: o Quinta Carioca. O encontro acontece no dia 17 de outubro, a partir das 16h, no Porto Salvador.

Além da participação especial, a programação comemorativa conta com os cantores Simplesmente Luís e Bruninho Santiago e o Grupo Estigou. A proposta é reunir diferentes nomes e iniciativas que ajudam a movimentar a cena do samba e do pagode na capital baiana.

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Evento celebra cinco anos de história

Criado em 2021, no coração do Pelourinho, o Quintal Du Samba nasceu com o objetivo de valorizar o samba produzido na Bahia e abrir espaço para artistas da região.

O projeto começou de maneira intimista, reunindo cerca de 250 pessoas, mas ganhou novas dimensões ao longo dos anos. A iniciativa passou a ocupar diferentes espaços de Salvador e se consolidou como um projeto itinerante, criando novos pontos de encontro entre o público e a música.

Ao longo dessa trajetória, o Quintal Du Samba também passou a conectar diferentes gerações e formas de vivenciar o samba na cidade, aproximando a ancestralidade do gênero de novos artistas e públicos.

Quinta Carioca participa pela primeira vez

A edição de cinco anos marca também um momento inédito para o projeto. Pela primeira vez, o Quintal Du Samba recebe outro projeto dentro de sua programação.

O convidado da edição especial é o Quinta Carioca, iniciativa que também construiu sua trajetória em Salvador e chega ao evento para dividir a programação comemorativa.

O encontro amplia a proposta do aniversário e reúne diferentes projetos em uma mesma celebração dedicada ao samba.

Samba produzido na Bahia ganha destaque

A programação mantém o propósito do Quintal Du Samba de fomentar a produção musical baiana e ampliar a visibilidade de artistas locais.

Ao lado do Quinta Carioca, a edição reúne Simplesmente Luís, Bruninho Santiago e o Grupo Estigou em uma tarde voltada ao samba e ao pagode.

Mais do que marcar os cinco anos do projeto, a programação busca reunir artistas, gerações e iniciativas que participam da construção da cena do samba em Salvador.

Ingressos

Quintal Du Samba – 5 Anos

  • Quando: 17 de outubro, a partir das 16h
  • Onde: Porto Salvador – Salvador/BA
  • Atrações: Quinta Carioca, Simplesmente Luís, Bruninho Santiago e Grupo Estigou
  • Vendas: Bilheteria Digital
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música Salvador

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