VEJA PROGRAMAÇÃO
Lollapalooza 2027 anuncia atrações; veja preços e como comprar ingressos
Grade conta com Charli XCX, Travis Scott, The Killers e muito mais
O Lollapalooza Brasil anunciou as atrações do festival para 2027 nesta quinta-feira, 8. Charli XCX, Travis Scott, The Killers e David Guetta estão entre os headliners. O evento vai acontecer em São Paulo, entre os dias 19, 20 e 21 de março.
Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C. ,The Prodigy, Sombr e Mochakk também estão entre as principais atrações. Ao todo, 16 artistas farão sua estreia no país.
A edição marca os 15 anos do festival no Brasil. A venda de ingressos para o festival teve início em agosto.
Leia Também:
Confira todas as atrações:
- Travis Scott
- Charli XCX
- The Killers
- David Guetta
- Queens of the Stone Age
- The Neighbourhood
- Fontaines D.C.
- The Prodigy
- Sombr
- Mochakk
- Dominic Fike
- Malcolm Todd
- Raye
- Geese
- Cage the Elephant
- Lola Young
- Slayyyter
- Adéla
- Marlon Hoffstadt
- Four Tet
- Tomora
- Leon Bridges
- Rodrigo Amarante
- Mike D 5D
- Boys Noize
- Angine de Poitrine
- Sammy Virji
- Snow Strippers
- Julia Wolf
- Ninajirachi
- Criolo, Amaro e Dino
- Die Spitz
- Cat Dealers
- Nação Zumbi
- Midnight Generation
- Carlita
- The Avalanches
- Violet Grohl
- Boy Harsher
- Brime!!
- Mind Enterprises
- Fezzo
- Majis
- Santos Bravos
- Clementaum
- Rawayana
- Carola & Curol
- Fernanda Martins
- Budang
- Weird Baile
- Grag Queen
- Luana Flores
- Buhr
- Make U Sweat
- Zepelim e o Sopro do Cão
- Bebé
- Acid Asian
- Seu Pereira e Coletivo 401
- Catiça
- Real No Ficcíon
- DJ Ramemes
- Marina Diniz
- Mary Olivetti
- El Efecto
- Psilosamples
- Rakta
- Deafkids
- Kenya20HZ
- Paira
- Núbia
- Clarissa
- Ciça Moreira
- Joaquim
- DJ Tamy
Como comprar ingressos e os preços
Até o momento, só está liberada a venda do Lolla Pass (pista, comfort ou lounge), ingresso que dá direito aos três dias do Lollapalooza.
Os preços são:
Lolla Pass pista
- Meia-entrada: R$ 1.140,00
- Entrada social: R$ 1.274,00
- Inteira: R$ 2.280,00
Lolla Comfort Pass
- Meia-entrada: R$ 2.335,50
- Entrada social: R$ 2.589,05
- Inteira: R$ 4.671,00
Lolla Lounge Pass
- Meia-Entrada: R$ 3.660,00
- Entrada Social: R$ 3.794,00
- Inteira: R$ 4.800,00
Ainda não foi divulgado o preço do ingresso diário. Ele é válido para um único dia e mais barato do que o Lolla Pass.