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Lollapalooza 2027 anuncia atrações; veja preços e como comprar ingressos

Grade conta com Charli XCX, Travis Scott, The Killers e muito mais

Edvaldo Sales
Por
Grade conta com Charli XCX, Travis Scott, The Killers e muito mais
Grade conta com Charli XCX, Travis Scott, The Killers e muito mais - Foto: Divulgação

O Lollapalooza Brasil anunciou as atrações do festival para 2027 nesta quinta-feira, 8. Charli XCX, Travis Scott, The Killers e David Guetta estão entre os headliners. O evento vai acontecer em São Paulo, entre os dias 19, 20 e 21 de março.

Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C. ,The Prodigy, Sombr e Mochakk também estão entre as principais atrações. Ao todo, 16 artistas farão sua estreia no país.

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A edição marca os 15 anos do festival no Brasil. A venda de ingressos para o festival teve início em agosto.

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Confira todas as atrações:

  • Travis Scott
  • Charli XCX
  • The Killers
  • David Guetta
  • Queens of the Stone Age
  • The Neighbourhood
  • Fontaines D.C.
  • The Prodigy
  • Sombr
  • Mochakk
  • Dominic Fike
  • Malcolm Todd
  • Raye
  • Geese
  • Cage the Elephant
  • Lola Young
  • Slayyyter
  • Adéla
  • Marlon Hoffstadt
  • Four Tet
  • Tomora
  • Leon Bridges
  • Rodrigo Amarante
  • Mike D 5D
  • Boys Noize
  • Angine de Poitrine
  • Sammy Virji
  • Snow Strippers
  • Julia Wolf
  • Ninajirachi
  • Criolo, Amaro e Dino
  • Die Spitz
  • Cat Dealers
  • Nação Zumbi
  • Midnight Generation
  • Carlita
  • The Avalanches
  • Violet Grohl
  • Boy Harsher
  • Brime!!
  • Mind Enterprises
  • Fezzo
  • Majis
  • Santos Bravos
  • Clementaum
  • Rawayana
  • Carola & Curol
  • Fernanda Martins
  • Budang
  • Weird Baile
  • Grag Queen
  • Luana Flores
  • Buhr
  • Make U Sweat
  • Zepelim e o Sopro do Cão
  • Bebé
  • Acid Asian
  • Seu Pereira e Coletivo 401
  • Catiça
  • Real No Ficcíon
  • DJ Ramemes
  • Marina Diniz
  • Mary Olivetti
  • El Efecto
  • Psilosamples
  • Rakta
  • Deafkids
  • Kenya20HZ
  • Paira
  • Núbia
  • Clarissa
  • Ciça Moreira
  • Joaquim
  • DJ Tamy

Como comprar ingressos e os preços

Até o momento, só está liberada a venda do Lolla Pass (pista, comfort ou lounge), ingresso que dá direito aos três dias do Lollapalooza.

Os preços são:

Lolla Pass pista

  • Meia-entrada: R$ 1.140,00
  • Entrada social: R$ 1.274,00
  • Inteira: R$ 2.280,00

Lolla Comfort Pass

  • Meia-entrada: R$ 2.335,50
  • Entrada social: R$ 2.589,05
  • Inteira: R$ 4.671,00

Lolla Lounge Pass

  • Meia-Entrada: R$ 3.660,00
  • Entrada Social: R$ 3.794,00
  • Inteira: R$ 4.800,00

Ainda não foi divulgado o preço do ingresso diário. Ele é válido para um único dia e mais barato do que o Lolla Pass.

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