ESPORTES
Jogos da Série A exibem frases de protesto contra MP das bets
Placas de publicidade nos estádios exibem as mensagens
Placas de publicidade nos estádios que recebem partidas da 29ª rodada do Brasileirão exibem mensagens de protesto contra a Medida Provisória assinada pelo presidente Lula (PT), que proibiu as casas de apostas de quota fixa no Brasil.
A ação, liderada pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), aconteceu nesta quarta-feira, 7, e continuará nos jogos desta quinta, 8, com o lema "Proibir não é proteger”.
Outras mensagens também serão exibidas, como “Não se muda a regra no meio do jogo” e “Quem lucra com as bets ilegais?”.
A MP entrou em vigor na terça-feira, 6, e afetou diretamente o futebol nacional, já que diversos clubes mantinham contratos de publicidade com as bets.
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Campanha começou na semana passada
Esta mesma ação foi realizada na última sexta, 2, no clássico entre São Paulo e Santos, com mensagens contra a MP exibidas nas placas do Morumbis.
O Flamengo, inclusive, vai exibir o lema da campanha no seu uniforme. O time carioca visita o Santos nesta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro.