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ESPORTES

Jogos da Série A exibem frases de protesto contra MP das bets

Placas de publicidade nos estádios exibem as mensagens

João Grassi
Por
Placa de publicidade no Morumbis
Placa de publicidade no Morumbis - Foto: ANJL/Divulgação

Placas de publicidade nos estádios que recebem partidas da 29ª rodada do Brasileirão exibem mensagens de protesto contra a Medida Provisória assinada pelo presidente Lula (PT), que proibiu as casas de apostas de quota fixa no Brasil.

A ação, liderada pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), aconteceu nesta quarta-feira, 7, e continuará nos jogos desta quinta, 8, com o lema "Proibir não é proteger”.

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Outras mensagens também serão exibidas, como “Não se muda a regra no meio do jogo” e “Quem lucra com as bets ilegais?”.

A MP entrou em vigor na terça-feira, 6, e afetou diretamente o futebol nacional, já que diversos clubes mantinham contratos de publicidade com as bets.

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Campanha começou na semana passada

Esta mesma ação foi realizada na última sexta, 2, no clássico entre São Paulo e Santos, com mensagens contra a MP exibidas nas placas do Morumbis.

O Flamengo, inclusive, vai exibir o lema da campanha no seu uniforme. O time carioca visita o Santos nesta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro.

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