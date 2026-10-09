ESPORTES
Em crise, gigante do futebol inglês pode ser vendido e mudar de dono
Grupo que faz a gestão do clube avalia novas opções de investimento
O Everton pode ter uma nova mudança de comando menos de dois anos após a conclusão de sua venda ao grupo americano The Friedkin Group (TFG). A empresa anunciou nesta sexta-feira, 9, que está avaliando novas opções de investimento para o clube inglês, entre elas a venda de uma participação que garanta o controle da equipe.
Em comunicado, o grupo afirmou que considera o momento adequado para discutir os próximos passos do Everton, declaração que ocorre após um período marcado por dificuldades financeiras e esportivas, além da conclusão da mudança para o novo estádio do clube, em Liverpool.
“Quando o TFG assumiu a responsabilidade pelo Everton, o clube enfrentava significativa incerteza financeira e desafios dentro e fora de campo”, afirmou a equipe em comunicado.
Segundo o texto, a prioridade inicial foi garantir estabilidade, investimentos e apoio para assegurar o futuro do time, incluindo a conclusão do Hill Dickinson Stadium, nova casa do clube.
Leia Também:
O grupo TFG comprou o Everton em dezembro de 2024, encerrando a gestão de Farhad Moshiri, período marcado por turbulências financeiras e esportivas. Desde então, a nova administração passou a conduzir o clube em uma fase de reorganização, que incluiu a transferência das partidas para o novo estádio.
Apesar do anúncio, a avaliação de alternativas de investimento não significa que uma venda tenha sido concluída. O Everton não detalhou quais investidores estariam envolvidos nas conversas nem apresentou um cronograma para uma eventual mudança de controle.