‘Dinheiro infinito’, diz presidente de clube da série A com nova SAF

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O presidente do Vasco, Pedrinho, comemorou a decisão do Conselho Deliberativo de vender 90% das ações da SAF do clube para a Almirante Participações, liderada pelo empresário Marcos Lamacchia. A decisão histórica foi tomada em sessão realizada no Rio de Janeiro, contando com 175 votos a favor, 26 contrários e 3 abstenções.

Logo após a votação, o presidente do clube, Pedrinho, exaltou a credibilidade e a robustez financeira do novo investidor. O dirigente do Vasco ressaltou que o grupo parceiro possui uma estrutura sólida com CNPJ no Brasil e “um dinheiro praticamente infinito”.

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Investimento robusto da Almirante Participações

Do ponto de vista econômico, a Almirante Participações assumiu o compromisso de garantir um fluxo de caixa projetado em R$ 1,5 bilhão até 2030, valor que poderá aumentar conforme o crescimento das receitas do clube.

A operação é apontada pela diretoria como a solução definitiva para o problema do endividamento, estabelecendo as bases para a sustentabilidade e a reconstrução financeira do Gigante da Colina.

Pedrinho fez questão de destacar que todo o processo foi conduzido com extrema responsabilidade e cautela, considerando os desafios vivenciados no modelo de gestão anterior com a 777 Partners.

O presidente ainda reforçou que o foco da nova fase reside no equilíbrio orçamentário e no planejamento de longo prazo, descartando promessas irresponsáveis e priorizando a estabilidade institucional do Vasco.