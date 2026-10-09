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‘Dinheiro infinito’, diz presidente de clube da série A com nova SAF

Gigante do Campeonato Brasileiro aprovou a venda de 90% das ações da sua SAF por R$ 1,5 bilhão

Gustavo Nascimento
Por
Pedrinho, presidente do Vasco
Pedrinho, presidente do Vasco - Foto: Reprodução

O presidente do Vasco, Pedrinho, comemorou a decisão do Conselho Deliberativo de vender 90% das ações da SAF do clube para a Almirante Participações, liderada pelo empresário Marcos Lamacchia. A decisão histórica foi tomada em sessão realizada no Rio de Janeiro, contando com 175 votos a favor, 26 contrários e 3 abstenções.

Logo após a votação, o presidente do clube, Pedrinho, exaltou a credibilidade e a robustez financeira do novo investidor. O dirigente do Vasco ressaltou que o grupo parceiro possui uma estrutura sólida com CNPJ no Brasil e “um dinheiro praticamente infinito”.

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Investimento robusto da Almirante Participações

Do ponto de vista econômico, a Almirante Participações assumiu o compromisso de garantir um fluxo de caixa projetado em R$ 1,5 bilhão até 2030, valor que poderá aumentar conforme o crescimento das receitas do clube.

A operação é apontada pela diretoria como a solução definitiva para o problema do endividamento, estabelecendo as bases para a sustentabilidade e a reconstrução financeira do Gigante da Colina.

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Pedrinho fez questão de destacar que todo o processo foi conduzido com extrema responsabilidade e cautela, considerando os desafios vivenciados no modelo de gestão anterior com a 777 Partners.

O presidente ainda reforçou que o foco da nova fase reside no equilíbrio orçamentário e no planejamento de longo prazo, descartando promessas irresponsáveis e priorizando a estabilidade institucional do Vasco.

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