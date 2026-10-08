BRASILEIRÃO 2026
Bahia decepciona contra o Palmeiras e vê G-4 ficar mais distante
Esquadrão teve atuação apagada, perdeu por 1 a 0 e caiu para a 6ª posição da Série A
No primeiro compromisso após a Data Fifa, o Esporte Clube Bahia teve uma atuação ruim e foi derrotado pelo Palmeiras. Nesta quinta-feira, 8, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni perdeu por 1 a 0, no Nubank Parque, em São Paulo (SP).
Com o resultado, o Bahia permaneceu com os mesmos 46 pontos, mas caiu para a sexta posição da Série A, após ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que chegou aos 48 pontos e ocupa o quinto lugar.
O Esquadrão agora está a quatro pontos do Athletico, primeira equipe dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.
Como foi o jogo?
Jogando em casa, o Palmeiras abriu o placar logo no início da partida. Após cobrança de escanteio de Andreas Pereira, o zagueiro Barboza escorou a bola para o meio da área, e Flaco López completou para o fundo das redes aos seis minutos do primeiro tempo.
Apesar de ter marcado apenas um gol, o Palmeiras foi amplamente superior durante os 90 minutos. O Bahia, por sua vez, finalizou apenas uma vez na direção da meta adversária, em uma atuação ruim tanto coletiva quanto individualmente.
Além do desempenho abaixo do esperado, o Bahia também perdeu uma peça importante para o próximo compromisso pelo Brasileirão. O volante Nico Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará a equipe comandada por Rogério Ceni na partida contra o Mirassol, neste domingo, 11.
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Quando é o próximo jogo do Bahia?
O Bahia volta a campo neste domingo, 11, às 19h30, para enfrentar o Mirassol, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica
Palmeiras x Bahia
Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
- Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
- Data: 8 de outubro de 2026
- Horário: 21h30
- Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
- Árbitro assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
- Árbitro assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
- Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Escalações de Palmeiras x Bahia
- Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Barboza, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Lucas Evangelista; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: João Martins (auxiliar).
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.