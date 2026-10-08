Bahia decepciona contra o Palmeiras e vê G-4 ficar mais distante

No primeiro compromisso após a Data Fifa, o Esporte Clube Bahia teve uma atuação ruim e foi derrotado pelo Palmeiras. Nesta quinta-feira, 8, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni perdeu por 1 a 0, no Nubank Parque, em São Paulo (SP).



Com o resultado, o Bahia permaneceu com os mesmos 46 pontos, mas caiu para a sexta posição da Série A, após ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que chegou aos 48 pontos e ocupa o quinto lugar.



O Esquadrão agora está a quatro pontos do Athletico, primeira equipe dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.



Como foi o jogo?

Jogando em casa, o Palmeiras abriu o placar logo no início da partida. Após cobrança de escanteio de Andreas Pereira, o zagueiro Barboza escorou a bola para o meio da área, e Flaco López completou para o fundo das redes aos seis minutos do primeiro tempo.



Apesar de ter marcado apenas um gol, o Palmeiras foi amplamente superior durante os 90 minutos. O Bahia, por sua vez, finalizou apenas uma vez na direção da meta adversária, em uma atuação ruim tanto coletiva quanto individualmente.



Além do desempenho abaixo do esperado, o Bahia também perdeu uma peça importante para o próximo compromisso pelo Brasileirão. O volante Nico Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará a equipe comandada por Rogério Ceni na partida contra o Mirassol, neste domingo, 11.

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Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo neste domingo, 11, às 19h30, para enfrentar o Mirassol, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Ficha técnica

Palmeiras x Bahia

Campeonato Brasileiro – 29ª rodada

Local : Nubank Parque, em São Paulo (SP)

: Nubank Parque, em São Paulo (SP) Data : 8 de outubro de 2026

: 8 de outubro de 2026 Horário : 21h30

: 21h30 Árbitro : Braulio da Silva Machado (SC)

: Braulio da Silva Machado (SC) Árbitro assistente 1 : Bruno Boschilia (PR)

: Bruno Boschilia (PR) Árbitro assistente 2 : Thiaggo Americano Labes (SC)

: Thiaggo Americano Labes (SC) Quarto árbitro : Paulo Roberto Alves Junior (PR)

: Paulo Roberto Alves Junior (PR) VAR : Heber Roberto Lopes (SC)



Escalações de Palmeiras x Bahia