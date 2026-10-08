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ELEIÇÕES 2026

Ex-Bahia declara apoio a Lula contra Flávio Bolsonaro nas eleições

Meio-campista utilizou as redes sociais para declarar apoio ao presidente

Téo Mazzoni
Por
Ex-Bahia declara apoio a Lula e manda recado à direita
Ex-Bahia declara apoio a Lula e manda recado à direita - Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia

O meio-campista Eric Ramires, formado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, mas que atualmente defende o Red Bull Bragantino na Série A do Campeonato Brasileiro, declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2026.

Em uma publicação nas redes sociais, o ex-Pivete de Aço manifestou-se a favor da reeleição do candidato do PT, que disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL). No post, feito em sua conta oficial no Instagram, Eric Ramires afirmou que sempre estará do lado oposto à direita.

Onde eles estiverem (Direita), pode ter certeza que eu estou do outro lado! Eric Ramires - ex-jogador do Bahia

Veja:

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Ainda na mesma publicação, Eric Ramires fez alusão ao Partido dos Trabalhadores (PT) ao utilizar os emojis de uma estrela e de um coração vermelho, em referência à tradicional estrela vermelha do partido.

Na publicação compartilhada pelo jogador, que manifesta apoio ao presidente Lula, é possível ver uma série de cenas e declarações polêmicas e controversas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, os vereadores eleitos no estado de São Paulo Lucas Pavanato e Eduarda Campopiano, a deputada federal eleita por Santa Catarina Júlia Zanatta, o deputado federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira e o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro, todos do Partido Liberal (PL), sigla identificada com a direita.

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Confira o vídeo republicado pelo jogador:

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O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no dia 25 de outubro, último domingo do mês. Na disputa presidencial, os eleitores decidirão entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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Trajetória de Eric Ramires no Bahia

Nascido em Salvador (BA), Eric Ramires, de 26 anos, foi revelado pelas categorias de base do Bahia, onde se tornou uma grande promessa e chegou ao elenco profissional em 2018.

Pelo Esquadrão, o meio-campista rapidamente caiu nas graças da torcida e, em 2019, assumiu a camisa 10. Ao final daquela temporada, foi cedido por empréstimo ao Basel, da Suíça. Após retornar ao Tricolor de Aço, foi emprestado novamente, desta vez ao Red Bull Bragantino, que adquiriu o atleta em definitivo após o fim do vínculo por empréstimo.

Pelo Bahia, Eric Ramires disputou 53 jogos, marcou quatro gols e distribuiu duas assistências. O ex-Pivete de Aço também conquistou o Campeonato Baiano de 2019.

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Tags

Esporte Clube Bahia Flávio Bolsonaro Lula

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