Ex-auxiliar técnico do Bahia é preso após descumprir medida protetiva

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O ex-auxiliar técnico do Esporte Clube Bahia, que atualmente trabalha com Renato Portaluppi no Grêmio, Alexandre Mendes, foi preso na tarde desta quinta-feira, 8, após a chegada da delegação do clube a Porto Alegre.

A prisão foi motivada por um descumprimento de uma medida protetiva solicitada pela ex-companheira de Alexandre Mendes, conforme aponta o GE.

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A infração teria ocorrido durante uma tradicional feira de agropecuária na Região Metropolitana de Porto Alegre, de 29 de agosto a 6 de setembro deste ano. A atual medida protetiva está em vigor desde 5 de março de 2026.

Qual a história de Alexandre Mendes no Bahia?

No Bahia, Alexandre Mendes fez parte da comissão técnica liderada por Renato Gaúcho, que comandou o clube por cerca de 8 meses durante a temporada de 2010, que marcaria o retorno do clube à primeira divisão brasileira após sete anos.

Ambos deixaram o Tricolor de Aço em agosto do mesmo ano, quando partiram para assumir o comando do Grêmio.

Alexandre Mendes foi réu por violência psicológica

Em julho de 2024, Alexandre Mendes tornou-se réu após ser acusado de praticar violência psicológica contra a mesma mulher, cuja medida protetiva estava vigente.

Porém, esse processo ainda está em fase de instrução criminal e não tem sentença proferida.

A primeira audiência aconteceu em agosto e Mendes participou via videoconferência.

Entenda o caso

O caso teve início em agosto de 2024, quando foi aberto um processo no 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, ocasião em que a mulher relatou que não mantinha mais relacionamento com Mendes há cerca de 15 dias.

No boletim de ocorrência registrado no dia 26 do mesmo mês, constavam relatos de agressões físicas, alegações do uso de medicamentos para dopá-la e o relato de um episódio ocorrido em um apartamento no Rio de Janeiro.

Em setembro de 2024, a 2ª Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) concluiu o inquérito policial.

A delegada Fernanda Campos Hablich decidiu pelo não indiciamento do acusado por considerar que não havia elementos suficientes para respaldar a indicação criminal.

Em razão do relatório policial, as medidas protetivas que vigoravam em favor da mulher foram arquivadas.

No entanto, contrariando a conclusão da investigação policial, o Ministério Público avaliou o conjunto probatório de forma diferente e entendeu haver elementos suficientes para apresentar uma denúncia formal contra Mendes pelo crime de violência psicológica.