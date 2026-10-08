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Eleição que vai decidir novo presidente do Bahia acontece em dezembro; saiba cenário

Novo pleito vai escolher representantes do clube para o triênio 2027-2029

Daniel Genonadio
Por
Emerson Ferreti preside a associação do Bahia desde 2024
Emerson Ferreti preside a associação do Bahia desde 2024 - Foto: Maurícia da Matta / EC Bahia Associação

A eleição de novo presidente do Bahia Associação, hoje presidido pelo ex-jogador Emerson Ferreti, teve uma data definida. O pleito, que também escolherá representantes da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo para o triênio 2027/2029 acontecerá no dia 5 de dezembro. A informação foi divulgada pelo Bahia Notícias e confirmada pelo portal A TARDE.

Atual presidente, Emerson Ferreti confirmou que será candidato à reeleição para o próximo triênio. A confirmação aconteceu em entrevista ao site Let'sGo Bahia.

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Apesar da nova candidatura, o portal A TARDE apurou que Ferreti deve fazer mudanças em sua chapa, com a saída do atual vice-presidente Paulo Tavares. Existe a possibilidade deles concorrerem em chapas distintas.

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A comissão eleitoral será presidida por Jayme Barreiros Neto e terá como membros os conselheiros André Isensee de Souza, Carlos Augusto Santos Medrado, Rafael Barretto e Victor Araújo Mesquita Xavier.

Além da escolha da nova diretoria executiva, os sócios do Bahia elegerão novos 100 conselheiros que vão compor o Conselho Deliberativo. No momento, conforme apuração, a Associação tem pouco mais de 3.400 sócios aptos a votar.

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