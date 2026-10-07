“Tem algo a mais”: Nestor abre o jogo sobre Bahia x Palmeiras

Às vésperas do duelo entre Esporte Clube Bahia e Palmeiras, nesta quinta-feira, 8, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meio-campista Rodrigo Nestor concedeu entrevista coletiva.



Nesta quarta-feira (7), no CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila (BA), o camisa 11 reconheceu a dificuldade do confronto diante de “uma das melhores equipes do Brasil”, conforme ele próprio destacou, mas ressaltou que a partida será uma oportunidade para testar o nível do Bahia e afirmou que se trata de um duelo diferenciado.

Acho que, claro, esse jogo tem algo a mais Rodrigo Nestor - meio-campista do Bahia

“Como todo jogo no Brasileiro, é um jogo muito difícil, ainda mais fora de casa, contra uma das melhores equipes do Brasil, num gramado um pouco diferente do nosso. [...] É contra uma grande equipe que está disputando as finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Então, vai ser um grande jogo, muito bom para testar o nosso nível e que a gente possa triunfar, mesmo sendo fora de casa”, afirmou.



Além disso, Nestor reforçou a importância do período de preparação durante a Data Fifa para um duelo dessa magnitude contra o Palmeiras: “Acho que foi bom para todo mundo".

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Acho que, quanto maior o tempo que você tem para se preparar para uma partida gigante como essa, melhor. Nestor - jogador do Bahia

"Para quem ganhou uma sequência grande de jogos, poder descansar um pouco mais e se preparar ainda melhor fisicamente. Para quem precisava de ritmo de jogo e treino, também foi muito bom. Então, eu vejo essa parada como benéfica para a gente carregar as nossas energias e nos preparar para as grandes batalhas que estão por vir”, concluiu o meio-campista.





Bahia pode voltar ao G-4 contra o Palmeiras

A exaltação ao tamanho da partida contra o Palmeiras, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, por parte do meio-campista Rodrigo Nestor tem um motivo específico: o duelo pode recolocar o Bahia no G-4 da Série A.



Atualmente na quinta posição do Brasileirão, com 46 pontos conquistados em 28 jogos, o Bahia, em caso de triunfo sobre o Palmeiras no “duelo de seis pontos” na parte de cima da tabela, pode reassumir uma vaga entre os quatro primeiros colocados.



Para isso, no entanto, o Esquadrão também precisa de resultados negativos de Athletico e Fluminense, adversários diretos na luta por uma vaga na Libertadores, que enfrentam Coritiba e Atlético-MG, respectivamente.