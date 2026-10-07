Bahia encara Palmeiras em duelo dos times que menos perderam em 2026

O Esporte Clube Bahia volta a campo nesta quinta-feira, 8, após a Data Fifa, quando enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente as duas equipes da elite do futebol brasileiro que menos perderam em 2026.



Bahia e Palmeiras têm menos de dez derrotas na temporada

Bahia e Palmeiras são os únicos times da Série A do Brasileirão com menos de dez derrotas na temporada.



Ao longo de 2026, o Bahia acumula nove derrotas em 43 jogos disputados. Dessa forma, o percentual de reveses do Esquadrão representa apenas 20,9% do total de partidas da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni.



Na temporada, o Bahia foi derrotado por O’Higgins, do Chile, Remo (três vezes), Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Coritiba e, mais recentemente, pelo Athletico.



O revés diante da equipe paranaense, no último compromisso antes da paralisação para a Data Fifa, encerrou uma sequência de dez jogos de invencibilidade do Tricolor de Aço na temporada.





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Palmeiras tem apenas oito derrotas em 2026

Entre todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia só não possui menos derrotas do que o Palmeiras, adversário desta quinta-feira. O clube paulista soma apenas oito reveses em 2026.



Ao longo da temporada, o Palmeiras foi derrotado por Novorizontino, Botafogo-SP, Vasco, Cerro Porteño, Atlético-MG, Fortaleza, Fluminense e LDU.



Dessa forma, o confronto, que encerrará a 29ª rodada do Brasileirão, coloca frente a frente as duas equipes que menos perderam no futebol brasileiro em 2026, considerando todos os times da elite nacional e todas as competições disputadas na temporada.



Bahia pode voltar ao G-4 contra o Palmeiras

No duelo entre os times que menos perderam na Série A, o Bahia pode voltar ao G-4 do Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras.



Para isso, no entanto, além de precisar vencer o confronto direto, o chamado “duelo de seis pontos”, o Esquadrão também dependerá de resultados negativos de Athletico e Fluminense, que enfrentam Coritiba e Atlético-MG, respectivamente.



O Bahia ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados em 28 jogos. O Esquadrão está a dois pontos do Fluminense, primeiro time dentro do G-4, que garante vaga direta na Libertadores de 2027.