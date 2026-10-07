CAMPEONATO BAIANO FEMININO
Bahia deixa triunfo escapar duas vezes e avança em 3º no Baianão
Mulheres de Aço ficam no empate por 2 a 2 com o Jacobina no CT Evaristo de Macedo
O Esporte Clube Bahia deixou o triunfo escapar na última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano Feminino. Nesta quarta-feira, 7, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila (BA), as Mulheres de Aço estiveram à frente do placar por duas vezes, mas ficaram no empate por 2 a 2 com o Jacobina.
Com o resultado, o Bahia chegou aos 13 pontos e se classificou para a próxima fase em segundo lugar do Grupo 2, atrás do próprio Jacobina, e em terceiro na classificação geral, que teve o Vitória como líder.
Dessa forma, as Mulheres de Aço enfrentam nas quartas de final do Baianão Feminino o sexto melhor classificado, que ainda será definido.
O próximo compromisso das Mulheres de Aço será o jogo único das quartas de final do Baiano. A data-base para a partida é o domingo, 11.
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Como foi o jogo?
Aos nove minutos, Wendy abriu o placar para as Mulheres de Aço. O Jacobina empatou aos 18 minutos da primeira etapa.
Na sequência, Cassia colocou o Bahia novamente à frente, mas o Jacobina voltou a buscar o empate pouco depois, dando números finais à partida.
O Bahia entrou em campo com Kerolyn; Mila Santos, Tchula (Suelen) e Isa Fernandes (Vilma); Ju Oliveira, Treyci (Angela), Tosti (Raquel) e Taty Sena; Cassia (Gica), Roque (Dan) e Wendy.