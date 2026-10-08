“Mau-caráter”: ex-Bahia detona argentino acusado de vender licenças para treinadores

Siga o A TARDE no Google

O ex-jogador do Esporte Clube Bahia, Carlos Alberto, criticou, nesta quarta-feira, 7, o ex-jogador de Flamengo e Palmeiras, Alejandro Mancuso, acusado de vender diplomas falsos de treinador.

Mancuso prometia licenças ligadas à tradicional Associação de Técnicos de Futebol Argentino (ATFA) sem a necessidade de cumprir os aproximadamente três anos de curso exigidos pela entidade.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Ele é um mau-caráter”, afirmou Carlos Alberto

Com a repercussão do caso e a revelação de que diversos jogadores foram vítimas de Mancuso, o ex-Bahia, Carlos Alberto, revelou que, em 2020, foi procurado pelo argentino, porém não aceitou a oferta. A revelação foi feita em uma entrevista durante o programa “De Primeira", do Canal UOL.

“O Mancuso, me ofereceu esse serviço em 2020. Inclusive, na minha opinião, ele tem que ser preso, porque ele é um mau-caráter”, exaltou Carlos Alberto.

Carlos Alberto pelo Bahia - Foto: Reprodução

Além disso, o ex-meia-atacante do Bahia afirmou que a abordagem foi rápida e, mesmo com a negativa da oferta, Mancuso ainda pediu que o ex-atleta o indicasse para outras pessoas.

“Ele falou: ‘Você pode me indicar?' Eu falei: 'Se eu não estou querendo, o mal que eu não quero pra mim, eu não vou indicar pra ninguém'”, afirmou Carlos Alberto.

Finalizando, o ex-Bahia afirmou que esses tipos de propostas aparecem frequentemente para atletas, e que cabe a cada um recusar. Além disso, ele citou que não "romantiza" o erro e cobrou que os ex-jogadores que compraram o certificado assumam o que fizeram.

Ídolo do Vitória foi vítima de Mancuso

Diversos ex-jogadores que atuaram no futebol brasileiro foram vítimas do esquema de Mancuso, incluindo o ídolo do Esporte Clube Vitória, Dejan Petkovic.

O sérvio, ídolo do Leão da Barra, foi citado como uma das vítimas de Mancuso, segundo o Portal UOL.

Petkovic, ex-jogador do Vitória - Foto: Divulgação

Conforme a reportagem, a licença PRO da Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA) era vendida pelo valor de R$ 100 mil. Com a compra feita, o documento era enviado via correio para a residência dos compradores.

O principal ponto que fazia os jogadores aceitarem a proposta, conforme a reportagem, seria a “facilidade” apresentada pelo argentino.

Mancuso rebate acusações

Pressionado pela revelação dos fatos, Alejandro Mancuso alegou que as licenças não eram aprovadas pela AFTA porque seus clientes não teriam "completado o processo presencialmente".

Porém, a entidade rebateu dizendo que Mancuso nunca trabalhou na associação e que todo trabalho oferecido por ele é falso.

Alejandro Mancuso, ex-jogador de Flamengo e Palmeiras - Foto: Reprodução

Quais outros atletas foram afetados?

Além de Carlos Alberto, ex-Bahia, que recusou as ofertas de Mancuso, e Petkovic, ídolo do Vitória, que foi uma de suas vítimas, outros jogadores também foram enganados pelos falsos certificados, como: