BRASILEIRÃO 2026
Bahia terá duas novidades em confronto decisivo contra o Palmeiras
Atacante e meio-campista voltam a ser relacionados por Rogério Ceni
O Esporte Clube Bahia está pronto para enfrentar o Palmeiras, logo mais, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque, em São Paulo (SP). Para o duelo, o técnico Rogério Ceni relacionou 25 jogadores, com duas novidades.
Tratam-se dos retornos de Kike Olivera e Michel Araújo. O atacante reaparece na lista de convocados após cumprir suspensão automática, enquanto o meio-campista volta a ficar à disposição do comandante tricolor depois de se recuperar de um estiramento muscular na coxa esquerda.
Para o confronto, que vale uma vaga no G-4 da Série A para o Bahia, Rogério Ceni só não terá à disposição o goleiro Léo Vieira, que segue em tratamento após sofrer uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, em maio deste ano.
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Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Guido Herrera, Ronaldo e Fábio.
- Defensores: Marco Moreno, Marcos Victor, David Duarte e Kanu.
- Laterais: Zé Guilherme, Román Gómez e Luciano Juba.
- Meio-campistas: Lautaro López, Erick, Nestor, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Acevedo, Michel Araújo e Caio Alexandre.
- Atacantes: Everaldo, Sanabria, Ademir, Willian José, Alejo Véliz, Kike Olivera e Erick Pulga.