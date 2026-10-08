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BRASILEIRÃO 2026

Bahia terá duas novidades em confronto decisivo contra o Palmeiras

Atacante e meio-campista voltam a ser relacionados por Rogério Ceni

Téo Mazzoni
Por
Kike Olivera e Michel Araújo voltam a ser relacionados por Rogério Ceni para o confronto pela 29ª rodada do Brasileirão
Kike Olivera e Michel Araújo voltam a ser relacionados por Rogério Ceni para o confronto pela 29ª rodada do Brasileirão - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia está pronto para enfrentar o Palmeiras, logo mais, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque, em São Paulo (SP). Para o duelo, o técnico Rogério Ceni relacionou 25 jogadores, com duas novidades.

Tratam-se dos retornos de Kike Olivera e Michel Araújo. O atacante reaparece na lista de convocados após cumprir suspensão automática, enquanto o meio-campista volta a ficar à disposição do comandante tricolor depois de se recuperar de um estiramento muscular na coxa esquerda.

Para o confronto, que vale uma vaga no G-4 da Série A para o Bahia, Rogério Ceni só não terá à disposição o goleiro Léo Vieira, que segue em tratamento após sofrer uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, em maio deste ano.

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Confira a lista de relacionados:

  • Goleiros: Guido Herrera, Ronaldo e Fábio.
  • Defensores: Marco Moreno, Marcos Victor, David Duarte e Kanu.
  • Laterais: Zé Guilherme, Román Gómez e Luciano Juba.
  • Meio-campistas: Lautaro López, Erick, Nestor, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Acevedo, Michel Araújo e Caio Alexandre.
  • Atacantes: Everaldo, Sanabria, Ademir, Willian José, Alejo Véliz, Kike Olivera e Erick Pulga.
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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Palmeiras

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