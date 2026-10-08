Bahia terá duas novidades em confronto decisivo contra o Palmeiras

O Esporte Clube Bahia está pronto para enfrentar o Palmeiras, logo mais, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque, em São Paulo (SP). Para o duelo, o técnico Rogério Ceni relacionou 25 jogadores, com duas novidades.



Tratam-se dos retornos de Kike Olivera e Michel Araújo. O atacante reaparece na lista de convocados após cumprir suspensão automática, enquanto o meio-campista volta a ficar à disposição do comandante tricolor depois de se recuperar de um estiramento muscular na coxa esquerda.



Para o confronto, que vale uma vaga no G-4 da Série A para o Bahia, Rogério Ceni só não terá à disposição o goleiro Léo Vieira, que segue em tratamento após sofrer uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, em maio deste ano.





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