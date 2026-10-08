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BRASILEIRÃO 2026

Bahia perde titular importante para enfrentar o Mirassol na Série A

Volante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e cumprirá suspensão automática

Téo Mazzoni
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| Atualizada em
Nico Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e cumprirá suspensão automática na partida deste domingo, 11, na Arena Fonte Nova
Nico Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e cumprirá suspensão automática na partida deste domingo, 11, na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia não poderá contar com o meio-campista Nico Acevedo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, 8, o uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), pela 29ª rodada da Série A.

Acevedo cumpre suspensão contra o Mirassol

Com isso, Acevedo terá de cumprir suspensão automática no confronto contra o Mirassol, neste domingo, 11, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Brasileirão.

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Volante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e cumprirá suspensão automática
Volante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e cumprirá suspensão automática - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Dessa forma, o técnico Rogério Ceni terá de promover ao menos uma mudança obrigatória na equipe titular para o duelo. O substituto considerado “natural” para o capitão Acevedo é o também volante Caio Alexandre. Outra opção é o meio-campista Erick.

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Bahia perde para o Palmeiras

O Esporte Clube Bahia foi derrotado pelo Palmeiras nesta quinta-feira, 8, por 1 a 0, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo neste domingo, 11, às 19h30, para enfrentar o Mirassol, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Brasileirão.

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Acevedo Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia

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