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ELIMINADOS!

Bahia dá adeus à Copa do Brasil Sub-20 em noite apagada das joias

Pivetes de Aço foram derrotados por 1 a 0 pelo Botafogo, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Téo Mazzoni
Por
Pivetes de Aço foram superados por 1 a 0 no Rio de Janeiro e deixaram a competição ainda na segunda fase
Pivetes de Aço foram superados por 1 a 0 no Rio de Janeiro e deixaram a competição ainda na segunda fase - Foto: Reprodução / @danda_fotos

Em noite apagada das joias da base, o Esporte Clube Bahia deu adeus à Copa do Brasil Sub-20. Nesta quinta-feira, 8, os Pivetes de Aço perderam por 1 a 0 para o Botafogo e foram eliminados na segunda fase da competição, em jogo que contou com polêmicas de arbitragem. .

Gol no primeiro tempo e expulsões complicam o Bahia

O gol que selou a eliminação do Bahia foi marcado por Lucas Emanuel, ainda no primeiro tempo. Na mesma etapa, o zagueiro Luiz Gustavo foi expulso, deixando os Pivetes de Aço com um jogador a menos durante todo o segundo tempo.

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Já no fim da partida, Santana também foi expulso, deixando o Bahia com nove jogadores em campo. Nos acréscimos, os atletas do Esquadrão reclamaram de um toque de mão de um defensor do Botafogo dentro da área, mas o árbitro Fernando Fernandes não assinalou a penalidade.

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Joias da base não conseguem evitar a eliminação

Embora o técnico Lucas Grillo tenha mandado a campo uma equipe repleta de promessas da base, como Ruan Pablo, Kauê Furquim, Dell, David Martins, Roger Gabriel, Sidney e Luiz Gustavo, as joias não conseguiram evitar a derrota. Assim, o Bahia não foi páreo para o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Lucas Grillo comanda a equipe na ausência de Leonardo Galbes

Substituto de Leonardo Galbes, que viajou à Alemanha para cumprir a etapa presencial do curso para obtenção da Licença B de treinador da UEFA, Lucas Grillo escalou o Bahia com Victor; Wendel, Gerald, Luiz Gustavo e Santana; Sidney, David Martins e Roger Gabriel; Kauê Furquim, Ruan Pablo e Dell.

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Esporte Clube Bahia Pivetes de Aço

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