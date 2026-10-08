Palmeiras tem jogador suspenso por doping antes de enfrentar o Bahia

O lateral-esquerdo Jefté, do Palmeiras, testou positivo para furosemida, uma substância diurética proibida no esporte, e aceitou cumprir uma suspensão provisória enquanto o caso é analisado pelas autoridades antidopagem. O exame de controle foi realizado no início de agosto, fora do período de competições.



A furosemida é um diurético de alça potente que, além de suas aplicações médicas, pode ser utilizada como agente mascarante para dificultar a detecção de outras substâncias proibidas. O jogador, no entanto, nega ter utilizado qualquer substância com a intenção de obter vantagem competitiva.



Em nota oficial, o Palmeiras informou que o uso do diurético ocorreu de maneira "involuntária e inadvertida", fora das dependências do clube e sem o conhecimento dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).



Diante da situação, Jefté concordou com a suspensão provisória até que os fatos sejam esclarecidos. A decisão definitiva caberá ao Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, responsável pela análise do caso.



"Estou trabalhando em conjunto com meus advogados e com meu clube para esclarecer todos os fatos e relacionados ao resultado do exame e para exercer, com serenidade e firmeza, todos os meus direitos de defesa", disse o jogador, em pronunciamento.





Jefté desfalca o Palmeiras contra o Bahia

Jefté não estará à disposição do Palmeiras para o confronto contra o Bahia, nesta quinta-feira, 8, às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência do lateral, porém, ocorre em razão de uma lesão, e não da suspensão provisória por suspeita de doping.

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O jogador está afastado dos gramados desde a partida contra a Chapecoense, antes da pausa para a Copa do Mundo. Após sofrer uma lesão no joelho esquerdo, o atleta passou por cirurgia, segue em recuperação e tem previsão de desfalcar a equipe até o fim da temporada.





Veja a nota do Palmeiras

"O Palmeiras informa que o lateral-esquerdo Jefté testou positivo para a substância especificada furosemida em exame realizado fora de competição, no início de agosto.

O atleta esclareceu que a utilização ocorreu de forma involuntária e inadvertida, fora do ambiente do clube e sem o conhecimento dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).



Diante da possibilidade conferida pelas normas aplicáveis e visando esclarecer o fato imputado, o jogador anuiu com a sua suspensão provisória e ficará afastado voluntariamente de suas atividades enquanto não houver a análise definitiva do caso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem.



O Palmeiras acompanha de forma próxima o caso e confia em sua pronta resolução".

Leia a nota do jogador

"Nos últimos dias, recebi com surpresa e profunda tristeza a notícia de que o exame de controle de dopagem realizado fora de competição apresentou um resultado analítico adverso para um diurético proibido.



Desde o primeiro momento, tenho colaborado de boa-fé com as autoridades competentes e, em respeito aos procedimentos aplicáveis e ao jogo limpo, aceitei a suspensão provisória.



Quero deixar claro que jamais utilizei qualquer substância proibida com a intenção de obter vantagem competitiva. Nunca trapaceei e sempre conduzi minha carreira com respeito ao esporte, às regras e aos meus adversários.



Estou trabalhando em conjunto com meus advogados e com meu Clube para esclarecer todos os fatos e relacionados ao resultado do exame e para exercer, com serenidade e firmeza, todos os meus direitos de defesa.



Tenho plena confiança de que o processo permitirá que os fatos sejam devidamente esclarecidos, desde já refutando qualquer atribuição de responsabilidade ao Palmeiras em relação ao ocorrido.



Agradeço as mensagens de apoio e a confiança de todos que me acompanham neste momento".