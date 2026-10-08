Joias da base reforçam Bahia em decisão na Copa do Brasil Sub-20

As joias da base Ruan Pablo e Kauê Furquim vão reforçar a equipe Sub-20 do Esporte Clube Bahia na decisão contra o Botafogo, nesta quinta-feira, 8, às 20h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). A partida, disputada em jogo único, é válida pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-20.



Os Pivetes de Aço retornaram dos compromissos com as seleções brasileiras Sub-20 e Sub-17, respectivamente, no início desta semana. Os jogadores chegaram a treinar com o elenco principal visando ao duelo contra o Palmeiras, logo mais, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro, mas acabaram sendo direcionados para a partida decisiva pela Copa do Brasil Sub-20.



Para o confronto, o técnico Lucas Grillo mandou a campo uma escalação recheada de promessas da base. Além de Ruan Pablo e Kauê Furquim, o time titular do Bahia diante do Botafogo conta com nomes como Luiz Gustavo, Sidney, David Martins, Roger Gabriel e Dell.



Confira a escalação do Bahia Sub-20

Bahia : Victor; Wendel, Gerald, Luiz Gustavo e Santana; Sidney, David Martins e Roger Gabriel; Kauê Furquim, Ruan Pablo e Dell. Técnico : Lucas Grillo.





Lucas Grillo comanda a equipe na ausência de Leonardo Galbes

Para o duelo, o técnico Leonardo Galbes não estará à beira do campo, pois viajou à Alemanha para cumprir a etapa presencial do curso de obtenção da Licença B de treinador da UEFA. Além disso, o profissional participará de uma imersão e de um intercâmbio de quatro dias no Manchester City, clube matriz do Grupo City, conglomerado que detém 90% da SAF do Bahia.



Dessa forma, os Pivetes de Aço serão comandados pelo auxiliar Lucas Grillo, com o suporte do gerente técnico-metodológico Guilherme Torres, na partida contra o Botafogo, válida pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-20.