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BRASILEIRÃO 2026

Ceni admite atuação ruim do Bahia e prepara mudanças contra o Mirassol

Treinador criticou a falta de ousadia na construção das jogadas e indicou que pretende mexer no time

Téo Mazzoni
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Após perder por 1 a 0 para o Palmeiras, treinador reconheceu falhas da equipe e projetou o próximo compromisso pelo Brasileirão.
Após perder por 1 a 0 para o Palmeiras, treinador reconheceu falhas da equipe e projetou o próximo compromisso pelo Brasileirão. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após a derrota para o Palmeiras, nesta quinta-feira, 8, o técnico Rogério Ceni reconheceu a atuação ruim do Esporte Clube Bahia durante entrevista coletiva no Nubank Parque, em São Paulo (SP). O Esquadrão foi derrotado por 1 a 0, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois do apito final, o comandante tricolor afirmou que a equipe teve uma atuação “bem abaixo”, especialmente no primeiro tempo. Segundo o treinador, o Bahia teve o “controle do jogo” em determinados momentos, mas em uma faixa do campo na qual pouco conseguiu agredir o adversário.

“Bem abaixo [a atuação]. [...] Jogamos muito pouco no primeiro tempo. Acho que, no segundo tempo, conseguimos equilibrar um pouco mais o jogo, apesar de o Palmeiras ter tido as melhores oportunidades. [...] Faltou levar vantagem nas jogadas individuais pelos lados. Tivemos o controle do jogo, mas em uma faixa do campo em que agredimos pouco o adversário. Acho que o segundo tempo compensou um pouco o primeiro, que foi muito apagado. O comportamento tático não foi o que esperávamos no primeiro tempo”, afirmou Ceni.

“No segundo, acho que competimos um pouco mais, mas não tivemos a força necessária para incomodar o adversário. Tivemos algumas oportunidades, finalizações, chutes e cruzamentos no segundo tempo, mas foi muito pouco para conseguirmos um resultado que nos permitisse levar, no mínimo, um ponto para casa”, completou o técnico.

Não foi um jogo tecnicamente bom. Não tivemos destaques individuais e não levamos vantagem com nenhum dos pontas, nem com os que começaram, nem com os que entraram Rogério Ceni - técnico do Bahia

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Ceni aponta falhas do Bahia na construção das jogadas

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De acordo com Ceni, o principal problema do Bahia na derrota para o Palmeiras esteve na construção das jogadas. Para o treinador, faltou ousadia à equipe para avançar e criar oportunidades diante da marcação adversária.

Faltou ousadia para avançar, conduzir a bola, quebrar as linhas, fazer com que alguém saísse da última linha deles e aproveitar os espaços Ceni - treinador do Bahia

Não soubemos utilizar o que trabalhamos bastante: a bola longa para aproveitar o espaço por dentro. [...] Não quisemos trabalhar muito a bola para trás, mas não tivemos a força necessária para quebrar as linhas do Palmeiras ou, ao menos, atingir os espaços atrás da última linha em várias situações nas quais o Palmeiras arriscou na marcação individual”, afirmou o treinador.

Bahia pode ter mudanças contra o Mirassol

De olho no próximo compromisso pelo Brasileirão, Ceni revelou que o Bahia poderá ter mudanças na equipe titular em razão do curto intervalo entre as partidas. Além disso, o volante Nico Acevedo será desfalque obrigatório após receber o terceiro cartão amarelo.

Provavelmente faremos mais mudanças do que faríamos se houvesse um intervalo maior entre os jogos Rogério Ceni - comandante do Bahia


“É natural que alguns jogadores, pelo fato de não jogarem há algum tempo, sintam um pouco mais de cansaço. Por isso, é natural que façamos mais substituições para a próxima partida”, acrescentou o comandante tricolor.

Marco Moreno pode ganhar oportunidade no Bahia

Dessa forma, o zagueiro Marco Moreno poderá ganhar uma oportunidade. O defensor completou três meses desde sua chegada ao Bahia sem estrear pela equipe. Após a derrota para o Palmeiras, Ceni afirmou que o espanhol deverá ter uma chance em breve.

A declaração está alinhada ao que o treinador havia dito antes da Data Fifa, após a derrota para o Athletico-PR, quando indicou que o defensor poderia ser utilizado no intervalo entre os confrontos contra Palmeiras e Mirassol.

Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo neste domingo, 11, às 19h30, para enfrentar o Mirassol, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como ficou a situação do Bahia na tabela?

Após a derrota para o Palmeiras, o Bahia permaneceu com os mesmos 46 pontos, mas caiu para a sexta posição da Série A, após ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que chegou aos 48 pontos e ocupa o quinto lugar.

O Esquadrão agora está a quatro pontos do Athletico, primeira equipe dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Rogério Ceni

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