Bahia repete marca negativa após 5 meses e acende alerta na Série A

Além do distanciamento do G-4 e da diminuição da probabilidade de classificação para a Libertadores, a derrota do Esporte Clube Bahia para o Palmeiras, nesta quinta-feira, 8, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, marcou o segundo revés consecutivo da equipe após cinco meses.



Isso porque, antes da Data Fifa, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni também havia sido derrotado pelo Athletico. Dessa forma, o Bahia voltou a emendar duas derrotas consecutivas pela primeira vez desde maio.



A última vez que o Bahia havia sofrido duas derrotas consecutivas em 2026 ocorreu há quase cinco meses, quando perdeu para o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e para o Remo, pela Copa do Brasil.



Antes disso, o Tricolor de Aço já havia emendado dois reveses consecutivos contra o Flamengo, pela Série A, e novamente contra o Remo, pela Copa do Brasil, no mês de abril.



Ambas as sequências ocorreram durante o período de maior turbulência do Bahia na temporada, quando a equipe ficou oito partidas consecutivas sem vencer, entre abril e maio, antes da pausa para a Copa do Mundo.

Rogério Ceni reconhece atuação abaixo do esperado do Bahia

Após o jogo, o técnico Rogério Ceni reconheceu o desempenho abaixo do esperado do Bahia, destacando a pouca produtividade da equipe, especialmente no primeiro tempo da derrota para o Palmeiras. Para o treinador, a equipe paulista deixou o Tricolor de Aço em uma situação desconfortável durante a partida.



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Fizemos muito pouco para conseguir um resultado melhor e pelo menos levar um ponto para casa Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Normalmente a gente tem força para buscar resultados, já viramos jogos fora de casa, buscamos empates. Mas o Palmeiras se posicionou bem, usou linha de cinco, zagueiros altos, é uma equipe que marca muito bem, tem esse mérito, sofre poucos gols. Acho que tivemos falta de atenção no começo do jogo, depois ficamos mais expostos, tivemos que arriscar mais. Não conseguimos chegar bem para finalizar, acabamos oferecendo muitos contra-ataques para o Palmeiras. Não foi um jogo tecnicamente bom, não tivemos destaques individuais”, garantiu o comandante tricolor.



Bahia chega à 10ª derrota na temporada

Além disso, a derrota para o Palmeiras foi a 10ª do Bahia na temporada. Antes do resultado, o time comandado por Rogério Ceni era o único, ao lado do próprio clube paulista, a ter menos de dez derrotas em 2026, considerando apenas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro.



Como ficou a situação do Bahia na tabela?

Após a derrota para o Palmeiras, o Bahia permaneceu com 46 pontos, mas caiu para a sexta posição da Série A, após ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que chegou aos 48 pontos e assumiu o quinto lugar.



Agora, o Esquadrão está a quatro pontos do Athletico, primeira equipe dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.



Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo neste domingo, 11, às 19h30, para enfrentar o Mirassol, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.