Após 3 meses, zagueiro espanhol fica perto de estrear pelo Bahia

O zagueiro Marco Moreno está próximo de receber sua primeira oportunidade com a camisa do Esporte Clube Bahia. Após a derrota para o Palmeiras, nesta quinta-feira, 8, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni voltou a falar sobre a situação do defensor espanhol e indicou que sua estreia deverá acontecer em breve.



Durante entrevista coletiva, o treinador explicou os motivos que contribuíram para a demora na utilização do jogador. Segundo Ceni, Marco Moreno chegou ao Tricolor, no início de julho, em condições físicas abaixo do ideal e precisou de aproximadamente um mês para recuperar a forma necessária para atuar.





Ceni indica estreia de Marco Moreno pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Superada essa etapa, o zagueiro encontrou dificuldades para conquistar espaço na equipe titular. Enquanto Ramos Mingo permaneceu no elenco, o argentino ocupava a posição e não dava margem para mudanças. Depois de sua saída, Kanu passou a ser a preferência do treinador, por atravessar um momento melhor, adiando novamente a oportunidade do espanhol.



Apesar da espera, Ceni sinalizou que pretende utilizar o defensor nos próximos compromissos do Esquadrão.

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Marco vai ter sua oportunidade em breve provavelmente” Rogério Ceni - técnico do Bahia

Bahia pode ter mudanças contra o Mirassol

A possibilidade de Marco Moreno ganhar espaço surge em um momento no qual o Bahia também avalia mudanças na escalação para o próximo compromisso. Na mesma entrevista coletiva, Rogério Ceni admitiu que o curto intervalo entre a partida contra o Palmeiras e o confronto com o Mirassol pode influenciar as escolhas da comissão técnica.



De acordo com o treinador, o desgaste físico dos atletas e o tempo reduzido para recuperação devem pesar na definição da equipe que entrará em campo neste domingo, 11, na Arena Fonte Nova.



“Provavelmente faremos mais mudanças do que faríamos se houvesse um intervalo maior entre os jogos [...] É natural que alguns jogadores, pelo fato de não jogarem há algum tempo, sintam um pouco mais de cansaço. Por isso, é natural que façamos mais substituições para a próxima partida”, afirmou o comandante tricolor.



A possível estreia de Marco Moreno já havia sido mencionada por Ceni anteriormente. Antes da pausa para a Data Fifa, após o duelo contra o Athletico, o treinador indicou que o zagueiro poderia receber uma oportunidade durante a sequência de partidas contra Palmeiras e Mirassol.



Quando será o jogo do Bahia contra o Mirassol?

O Bahia volta a campo neste domingo, 11, às 19h30, diante do Mirassol, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e pode representar uma nova oportunidade para Marco Moreno estrear pelo Tricolor.