Ex-Vitória, capitão do Mirassol vira desfalque contra o Bahia

O Esporte Clube Bahia entra em campo neste domingo, 11, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para enfrentar o Mirassol, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a equipe paulista não poderá contar com seu capitão.



O zagueiro João Victor, ex-Vitória, está suspenso após ser expulso na rodada anterior, contra o Red Bull Bragantino, e desfalcará o Mirassol diante do Esquadrão.



Para substituir o capitão e titular da defesa, o técnico Rafael Guanaes tem duas opções: Lucas Oliveira, utilizado para recompor o setor após a expulsão, e Gabriel Knesowitsch, que costuma ser a primeira alternativa para a posição e também entrou em campo contra o Massa Bruta. O escolhido formará dupla de zaga com Willian Machado.



Como foi a passagem de João Victor pelo Vitória?

Atualmente capitão do Mirassol, o zagueiro João Victor teve duas passagens pelo Vitória. O defensor chegou ao Leão da Barra por empréstimo em 2019 e, ao fim do vínculo, foi contratado em definitivo pelo clube baiano.



Nas temporadas de 2020 e 2021, o jogador disputou 65 partidas pelo Vitória. Em 2022, foi emprestado ao Guarani. No ano seguinte, em 2023, retornou ao Rubro-Negro baiano e integrou o elenco campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.



Apesar de ter participado da campanha que culminou no título da segunda divisão nacional, João Victor foi novamente emprestado pelo Vitória na temporada seguinte, desta vez ao Mirassol, em 2024. Ao fim do empréstimo, após seis anos vinculado ao clube baiano, o zagueiro foi vendido em definitivo à equipe paulista, onde assumiu a função de capitão.



Ao todo, João Victor disputou 93 partidas pelo Vitória, marcou três gols e conquistou os únicos títulos de sua carreira: a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.





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Bahia também não contará com seu capitão

Assim como o Mirassol, o Bahia também terá o desfalque de seu capitão. O volante Nico Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Palmeiras, na última quinta-feira, 8, e cumprirá suspensão automática neste domingo.



Para ocupar a vaga do uruguaio, o técnico Rogério Ceni deverá escalar o volante Caio Alexandre.



Qual é a situação do Bahia na tabela da Série A?

O Bahia ocupa atualmente a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos. Na última rodada, o Esquadrão foi ultrapassado pelo Cruzeiro, que está na quinta posição, com 48 pontos.



A Esquadrão está a quatro pontos do Athletico, que ocupa o quarto lugar, dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.



O Mirassol, por sua vez, aparece na 15ª posição, com 33 pontos, apenas dois a mais que o Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento (Z-4).