São Paulo perde artilheiros para enfrentar o Vitória pela Série A

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Adversário do Esporte Clube Vitória neste sábado, 10, em duelo válido pelo Brasileirão, o São Paulo não terá dois dos seus principais atacantes do elenco à disposição. Ferreirinha e Luciano foram vetados pelo departamento médico.

Luciano é o artilheiro do São Paulo na competição, com 9 gols. Ferreira, por outro lado, é o terceiro melhor marcador no elenco: são 4 gols na Série A. Ambos sofreram problemas no músculo adutor.

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Além deles, o técnico Dorival Júnior não conta com o meio-campista Danielzinho, lesionado. Para completar a relação, Nicolas, Aurélio Buta e Domingos Duarte já estão afastados por longos períodos e continuam de fora.

Retornos no elenco do São Paulo

Em contrapartida, o São Paulo poderá contar com o goleiro Rafael e o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que eram dúvidas. Recuperado de uma ruptura no tendão de aquiles, o meia Lucas Moura foi relacionado.

Com isso, a escalação do Tricolor paulista deve ter: Rafael; Tolói, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Djhordney, Bobadilla, Marcos Antônio e Iago Borduchi; Artur Victor e Calleri.

São Paulo x Vitória

O Vitória visita o São Paulo às 21h deste sábado, no Morumbis, na capital paulista. O confronto é válido pela rodada 30 do Campeonato Brasileiro.