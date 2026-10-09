E.C.VITÓRIA
Ídolo do Vitória assume SAF de time paulista após um ano parado
Treinador de 54 anos já foi anunciado pelo novo clube
Ídolo do Esporte Clube Vitória, Ramon Menezes foi anunciado como novo técnico do Primavera-SP. O profissional de 54 anos estava livre no mercado desde outubro do ano passado, quando deixou o comando da Seleção Brasileira Sub-20.
Ramon assume a vaga deixada por Rafael Marques e terá dois grandes objetivos para a temporada 2027: Campeonato Paulista e Série D. O time de Indaiatuba disputará o Brasileirão pela primeira vez.
"Me sinto muito satisfeito por estar aqui, de assumir o comando técnico do Primavera. Quero agradecer à direção pela confiança e principalmente pelo projeto que me foi apresentado em todas as nossas conversas. Eu já acredito no potencial do clube e em tudo aquilo que a gente pode construir juntos", projetou Ramon.
Leia Também:
Ramon Menezes como jogador no Vitória
Apelidado pela torcida de "Reizinho da Toca", Ramon Menezes é considerado um dos maiores ídolos da história do Vitória. Acumulou duas passagens pelo clube, de 1994 até 1995 e entre 2008 e 2010. No total, o ex-meia disputou 177 jogos e marcou 88 gols.
Ramon conquistou quatro Campeonatos Baianos (1995, 2008, 2009 e 2010) e uma Copa do Nordeste (2010), além de ter sido o artilheiro do estadual em 1995.
Ramon Menezes como técnico
Apesar do sucesso como atleta, Ramon retornou ao Vitória em 2021 para trabalhar como treinador, quando o clube estava na Série B. A passagem durou apenas 16 jogos, com três vitórias, seis empates e sete derrotas.
Além do Leão da Barra, passou também por Vasco da Gama e CRB no futebol nacional. No entanto, ganhou notoriedade principalmente por seu trabalho na CBF, tendo comandado a Seleção Brasileira Sub-20 entre 2022 e 2025.
Nesse período, Ramon também assumiu interinamente a equipe principal do Brasil após a saída de Tite e antes da chegada de Fernando Diniz.