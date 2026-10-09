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E.C.VITÓRIA

Ídolo do Vitória assume SAF de time paulista após um ano parado

Treinador de 54 anos já foi anunciado pelo novo clube

João Grassi
Por
| Atualizada em
Camisa do Vitória
Camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ídolo do Esporte Clube Vitória, Ramon Menezes foi anunciado como novo técnico do Primavera-SP. O profissional de 54 anos estava livre no mercado desde outubro do ano passado, quando deixou o comando da Seleção Brasileira Sub-20.

Ramon assume a vaga deixada por Rafael Marques e terá dois grandes objetivos para a temporada 2027: Campeonato Paulista e Série D. O time de Indaiatuba disputará o Brasileirão pela primeira vez.

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"Me sinto muito satisfeito por estar aqui, de assumir o comando técnico do Primavera. Quero agradecer à direção pela confiança e principalmente pelo projeto que me foi apresentado em todas as nossas conversas. Eu já acredito no potencial do clube e em tudo aquilo que a gente pode construir juntos", projetou Ramon.

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Ramon Menezes como jogador no Vitória

Apelidado pela torcida de "Reizinho da Toca", Ramon Menezes é considerado um dos maiores ídolos da história do Vitória. Acumulou duas passagens pelo clube, de 1994 até 1995 e entre 2008 e 2010. No total, o ex-meia disputou 177 jogos e marcou 88 gols.

Ramon conquistou quatro Campeonatos Baianos (1995, 2008, 2009 e 2010) e uma Copa do Nordeste (2010), além de ter sido o artilheiro do estadual em 1995.

Ramon Menezes em 2010
Ramon Menezes em 2010 - Foto: Reprodução

Ramon Menezes como técnico

Apesar do sucesso como atleta, Ramon retornou ao Vitória em 2021 para trabalhar como treinador, quando o clube estava na Série B. A passagem durou apenas 16 jogos, com três vitórias, seis empates e sete derrotas.

Além do Leão da Barra, passou também por Vasco da Gama e CRB no futebol nacional. No entanto, ganhou notoriedade principalmente por seu trabalho na CBF, tendo comandado a Seleção Brasileira Sub-20 entre 2022 e 2025.

Nesse período, Ramon também assumiu interinamente a equipe principal do Brasil após a saída de Tite e antes da chegada de Fernando Diniz.

Ramon Menezes em 2021
Ramon Menezes em 2021 - Foto: Pietro Carpi | EC Vitória
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