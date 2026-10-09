Craque do Vitória revela estratégia que "favorece" seu estilo de jogo

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Grande nome do Esporte Clube Vitória na goleada de 4 a 0 sobre a Chapecoense, Matheuzinho afirmou que o estilo adotado na partida da última quarta-feira, 7, no Barradão, "favorece seu jogo".

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta, 9, o meia de 28 anos explicou que manter a posse ajuda o time a "descansar" defensivamente. Acostumado a realizar um jogo direto, o Vitória optou por mais controle da bola.

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"Sim, acho que quando temos mais a bola, ficamos mais descansados para poder jogar. Então, com certeza favoreceu. A gente jogou mais com a bola nesse jogo, teve mais a posse, então é claro que favorece meu jogo", revelou Matheuzinho.

Além da permanência

Questionado sobre a possibilidade de buscar uma vaga na próxima Copa Sul-Americana, o camisa 10 afirmou que o primeiro passo ainda é permanecer na Série A. Com o objetivo cumprido, o Leão pode sonhar mais alto.

"A gente sabe que o nosso objetivo é muito claro, primeiro manter o Vitória na Série A. Depois disso, por que não buscar coisas maiores para o clube?", projetou.

Meia ou ponta?

A suspensão de Diego Tarzia abriu espaço para uma mudança no time titular, com o próprio Matheuzinho podendo ser deslocado para cobrir a posição. O meia garante não ter nenhum tipo de preferência.

"Não tenho preferência. Onde o professor quiser me colocar, estou apto. Muito feliz por fazer os gols e assistências, então, independente de jogar na ponta ou de meia, vou tentar sempre estar ajudando o Vitória e meus companheiros", afirmou.