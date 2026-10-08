Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

DESTAQUE DO VITÓRIA

Matheuzinho participa de 4 gols contra a Chape e quebra recorde na carreira

Meia do Vitória foi decisivo na goleada contra a Chapecoense

João Grassi
Por
| Atualizada em
Matheuzinho, meia do Vitória
Matheuzinho, meia do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Grande nome da goleada de 4 a 0 do Esporte Clube Vitória sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira, 7, no Barradão, Matheuzinho alcançou uma marca inédita na carreira: participar diretamente de três gols numa mesma partida.

E, na verdade, não foram apenas três, mas sim quatro participações em gols contra a Chape. O meia rubro-negro balançou as redes duas vezes e ainda deu duas assistências para o atacante Erick marcar.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Matheuzinho, inclusive, superou o ponta-direita como o atleta do Leão com mais participações numa mesma partida da temporada. Erick havia anotado duas assistências e um gol na vitória sobre o CRB, pela Copa do Nordeste, em março. Renato Kayzer também alcançou a mesma marca diante do ABC.

O próprio camisa 10 não se envolvia diretamente em pelo menos dois gols num jogo desde fevereiro de 2025, quando distribuiu duas assistências no triunfo contra o Porto, pelo Baianão daquele ano.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Jair Ventura cobra Ancelotti e pede destaque do Vitória na Seleção
Jair Ventura cobra Ancelotti e pede destaque do Vitória na Seleção imagem

BAIXA

Vitória perde atleta titular para enfrentar o São Paulo fora de casa
Vitória perde atleta titular para enfrentar o São Paulo fora de casa imagem

E.C.VITÓRIA

Jair Ventura agradece confiança da diretoria e celebra goleada
Jair Ventura agradece confiança da diretoria e celebra goleada imagem

Matheuzinho exalta goleada

Em entrevista após o apito final, Matheuzinho celebrou o resultado do Vitória e seu desempenho. Além disso, elogiou a presença da torcida no estádio.

"Muito feliz por voltar a marcar, fazer gol, dar assistência. É muito importante estarmos confiantes. Essa foi a nossa conversa, estarmos 100% ligados o tempo todo. No jogo passado contra o Cruzeiro a gente fez um primeiro tempo muito bom, e perdemos o jogo no segundo tempo. Então a gente queria voltar bem hoje no segundo tempo também", disse ao Premiere.

Erick e Matheuzinho comandaram a goleada do Vitória
Erick e Matheuzinho comandaram a goleada do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Eu quero agradecer a torcida que veio, compareceu e ajudou", completou Matheuzinho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas