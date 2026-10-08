Matheuzinho participa de 4 gols contra a Chape e quebra recorde na carreira

Grande nome da goleada de 4 a 0 do Esporte Clube Vitória sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira, 7, no Barradão, Matheuzinho alcançou uma marca inédita na carreira: participar diretamente de três gols numa mesma partida.

E, na verdade, não foram apenas três, mas sim quatro participações em gols contra a Chape. O meia rubro-negro balançou as redes duas vezes e ainda deu duas assistências para o atacante Erick marcar.

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Matheuzinho, inclusive, superou o ponta-direita como o atleta do Leão com mais participações numa mesma partida da temporada. Erick havia anotado duas assistências e um gol na vitória sobre o CRB, pela Copa do Nordeste, em março. Renato Kayzer também alcançou a mesma marca diante do ABC.

O próprio camisa 10 não se envolvia diretamente em pelo menos dois gols num jogo desde fevereiro de 2025, quando distribuiu duas assistências no triunfo contra o Porto, pelo Baianão daquele ano.

Matheuzinho exalta goleada

Em entrevista após o apito final, Matheuzinho celebrou o resultado do Vitória e seu desempenho. Além disso, elogiou a presença da torcida no estádio.

"Muito feliz por voltar a marcar, fazer gol, dar assistência. É muito importante estarmos confiantes. Essa foi a nossa conversa, estarmos 100% ligados o tempo todo. No jogo passado contra o Cruzeiro a gente fez um primeiro tempo muito bom, e perdemos o jogo no segundo tempo. Então a gente queria voltar bem hoje no segundo tempo também", disse ao Premiere.

Erick e Matheuzinho comandaram a goleada do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Eu quero agradecer a torcida que veio, compareceu e ajudou", completou Matheuzinho.