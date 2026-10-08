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E.C.VITÓRIA

Jair Ventura cobra Ancelotti e pede destaque do Vitória na Seleção

Treinador do Leão mandou recado para o italiano após a vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Jair Ventura, treinador do Vitória
Jair Ventura, treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jair Ventura fez uma cobrança a Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, depois da vitória do Esporte Clube Vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na noite de quarta-feira, 7. Durante a entrevista coletiva após o jogo, o técnico do Leão valorizou a boa atuação de Lucas Arcanjo, afirmando que o goleiro deveria ser convocado na próxima Data FIFA.

Ancelotti, dá uma olhadinha no Lucas aí. Ajuda a gente, convoca ele. É Data Fifa, não vai prejudicar. Ele merece. Jair Ventura - Treinador do Vitória

Com quatro defesas contra a Chapecoense, Lucas Arcanjo foi fundamental para que o Vitória saísse de campo sem sofrer gols.

Essa foi a 10ª vez no Campeonato Brasileiro que ele terminou um jogo sem ser vazado, sendo o terceiro melhor do goleiro do torneio no quesito, atrás apenas de Carlos Miguel e Rossi, de Palmeiras e Flamengo, respectivamente.

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Questionado sobre a Seleção, Lucas Arcanjo afirmou que “representar seu país” é um sonho para sua carreira, mas destacou que o Vitória é sua prioridade.

“Ah, com certeza. Acho que todo atleta sonha em defender o seu país, mas é como eu gosto de falar: o meu primeiro objetivo é o Vitória. Eu estando bem aqui, com certeza vai estar ventilando o meu nome, fico feliz em ter meu nome ventilado lá. É sinal de que meu trabalho está sendo bem feito”, afirmou o goleiro.

Período de renovação na Seleção

Os pedidos por Lucas Arcanjo na Seleção Brasileira acontecem não só por conta da boa temporada do goleiro com a camisa do Vitória, mas também por causa da renovação que a posição passa após a Copa do Mundo de 2026.

Na última Data Fifa, Carlo Ancelotti chamou três nomes que ficaram de fora da Copa do Mundo, sendo dois deles estreantes com a camisa do Brasil:

  • Hugo Souza (Corinthians), de 27 anos, que já havia sido convocado;
  • Otávio (Corinthians), de 20 anos, convocado pela primeira vez;
  • Pedro Morisco (Coritiba), de 22 anos, convocado pela primeira vez.

Entre os nomes que estiveram no último Mundial, a tendência é que Ederson e Weverton parem de frequentar a Seleção.

Alisson, por sua vez, segue como um dos melhores goleiros do mundo no Liverpool e é o favorito para seguir como titular no gol do Brasil. O problema é que o gaúcho terá 37 anos em 2030, o que levanta dúvidas sobre sua condição física para a próxima Copa do Mundo.

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Carlo Ancelotti Jair Ventura lucas arcanjo seleção brasileira

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