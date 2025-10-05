CAIU
CBF anuncia demissão do técnico da Seleção Brasileira sub-20
O substituto de Ramon Menezes no comando da amarelinha ainda não foi divulgado
Por Marina Branco
A Confederação Brasileira de Futebol confirmou a demissão de Ramon Menezes do comando da seleção brasileira sub-20. A decisão veio logo após a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo da categoria, em que o time não conseguiu vencer nenhuma partida e foi eliminado ainda na fase de grupos. O nome do novo técnico ainda não foi revelado.
Ramon chegou à Seleção em 2023, durante os primeiros meses da gestão Ednaldo Rodrigues, e tinha como parceiro de trabalho o tetracampeão Branco, que seguirá como coordenador das categorias de base.
A pressão sobre o treinador já vinha crescendo desde janeiro de 2025, quando o Brasil estreou no Sul-Americano Sub-20 com uma derrota marcante por 6 a 0 para a Argentina. No entanto, o sofrimento durou pouco - a equipe se recuperou e conquistou o título continental, assegurando a classificação para o Mundial.
Mesmo com dois títulos sul-americanos no currículo, o desempenho de Ramon em competições internacionais não foi satisfatório para a Canarinha. Nos dois Mundiais Sub-20 sob seu comando, o Brasil não alcançou o resultado esperado, caindo antes do previsto.
Na primeira participação, caiu nas quartas de final contra Israel, e nesta edição, terminou na última colocação do grupo que tinha Marrocos, México e Espanha.

"A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui.
A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal.
Desejamos sucesso a Ramon em seus próximos desafios profissionais e reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas".
