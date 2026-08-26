Ídolo do Vitória, Ramon projeta jogo decisivo e exalta trio ofensivo

Ídolo do Esporte Clube Vitória, Ramon Menezes analisou como chega a equipe rubro-negra para as quartas de final da Copa do Brasil. O Leão visitará o Vasco da Gama nesta quarta-feira, 25, às 21h30, em São Januário, no primeiro duelo da fase decisiva.

Ex-meia com passagem importante também no time carioca, Ramon destacou os pontos fortes do Vitória, principalmente pela campanha feita até agora na competição nacional. O Leão da Barra já eliminou Flamengo e Athletico nas fases anteriores, em duelos marcados por viradas heróicas no Barradão.

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“Deixando a identificação de lado, com muito respeito pelos dois times, acredito que será um confronto com muito equilíbrio. O Vitória, além da força do Barradão e a chance de decidir em casa, também vem de ótimos resultados, eliminando Flamengo e Athletico. Além disso, tem um trabalho longevo, consistente e muito bom do Jair Ventura”, afirmou ao Bolavip Brasil.

“O Jair vem se consolidando como um dos ótimos treinadores do futebol brasileiro, valorizado no mercado, fazendo um trabalho longevo no Vitória, com resultados e aproveitamento expressivo, potencializando o time e seus jogadores”, continuou Ramon, que também é treinador atualmente, sobre Ventura.

Ramon destaca trio ofensivo do Vitória

Durante a entrevista, Ramon destacou também quem pode fazer a diferença para o Vitória conseguir avançar na Copa do Brasil. O 'Reizinho da Toca' apontou os caminhos para o Rubro-Negro seguir sonhando.

“Gosto muito do Matheuzinho, jogador de muita qualidade técnica, ótimo na relação com a bola. Sem deixar de falar do Renato Kayzer, artilheiro do time no ano, com 13 gols. E também do jovem promissor Renê, jogador rápido, com potencial e artilheiro do time na Copa do Brasil”, comentou.

Renato Kayzer - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vice-campeão da Copa do Brasil como jogador

Ramon é considerado um dos maiores ídolos da história do Vitória - em 2020, apareceu em primeiro lugar numa enquete com torcedores do Leão da Barra. O jogador, em duas passagens pelo clube, conquistou o Campeonato Baiano quatro vezes, três deles consecutivamente.

O ex-atleta era o camisa 10 e o capitão do Vitória em 2010, um dos anos mais vencedores da história do clube: naquela temporada, o time foi campeão baiano, da Copa do Nordeste e vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo a decisão para o Santos de Neymar.