Ex-Vitória entra na mira de gigante da Série A para evitar rebaixamento

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O ex-treinador do Esporte Clube Vitória, Fábio Carille, entrou na mira do Corinthians que busca treinadores que aceitem a missão de evitar o rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro.

O clube paulista vem de uma sequência de sete derrotas consecutivas, sendo a última por 2 a 1 contra o Internacional, nesta quarta-feira, 7, que acarretou na demissão do então treinador Fernando Diniz.

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O ex-treinador do Vitória, Fábio Carille, virou alvo do clube alvinegro após a recusa de três outros nomes: Ramón Díaz, Zubeldía e Sylvinho.

Como está a situação de Fábio Carille?

Atualmente, Fábio Carille comanda o Al Fayha, da Arábia Saudita, que ocupa a 12ª posição do campeonato saudita, somando seis pontos em sete partidas, com:

Uma vitória;

Três empates;

Três derrotas;

Sete gols marcados;

Onze gols sofridos.

Vale ressaltar que Carille surgiu no próprio Corinthians, atuando inicialmente como auxiliar-técnico, e depois sendo efetivado pelo clube, onde, em seu ano de estréia, 2017, venceu o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista.

Fábio Carille comemorando o título do Campeonato Brasileiro - Foto: Reprodução

Além disso, o treinador viria a conquistar outros dois Campeonatos Paulistas seguidos, as edições de 2018 e 2019.

Relembre como foi Fábio Carille no Vitória

Mesmo com um início de carreira promissor, Fábio Carille não conseguiu converter a expectativa em realidade e passou a rodar diversos clubes até desembarcar no Vitória em 2025.

No Leão da Barra, o treinador não conseguiu emplacar um bom trabalho, fazendo somente nove jogos e conquistando uma única vitória, contra o Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0.

Veja as partida:

Internacional 1 x 0 Vitória;

Botafogo 0 x 0 Vitória;

Vitória 1 x 0 Red Bull Bragantino;

Vitória 2 x 2 Sport;

Mirassol 1 x 1 Vitória;

Vitória 2 x 2 Palmeiras;

São Paulo 2 x 0 Vitória;

Vitória 2 x 2 Juventude;

Flamengo 8 x 0 Vitória.

Goleada histórica marcou o fim de Carille no Vitória

A curta passagem de Fábio Carille pelo Rubro-Negro baiano foi encerrada após uma goleada histórica por 8 a 0 foi sofrida contra o Flamengo. Vale ressaltar que esse é a pior goleada já aplicada na história do Brasileirão de pontos corridos.

Na ocasião, o treinador foi demitido momentos depois de conceder uma entrevista de imprensa no Maracanã, local onde o jogo aconteceu.

Mesmo com o desempenho abaixo, a equipe conseguiu evitar o rebaixamento e terminou o Campeonato Brasileiro de 2025 na 15ª colocação, com 45 pontos, escapando na última rodada após vencer o São Paulo por 1 a 0.