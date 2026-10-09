Vitória tem aproveitamento de 4% contra o São Paulo como visitante

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Em busca de vencer fora de casa pela primeira vez no Brasileirão, o Esporte Clube Vitória terá uma parada dura neste sábado, 10. Jogando como visitante, o Leão da Barra encara o São Paulo — equipe que nunca derrotou longe de Salvador.

Em 22 confrontos, sendo 21 deles no Morumbis, o Vitória acumula 19 derrotas e três empates. O aproveitamento é de somente 4,54% dos pontos disputados.

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Desde 1997, quando eliminou o São Paulo na Copa do Brasil, o Rubro-Negro disputou 15 partidas fora de casa contra eles e perdeu todas. No total, sofreu 55 gols e marcou somente 16 em domínios do clube paulista.

O último encontro entre as equipes em SP aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2025, quando o São Paulo bateu o Vitória por 2 a 0.

Jogos entre São Paulo e Vitória em SP

São Paulo 5 x 2 Vitória - Série A 1972;

São Paulo 3 x 0 Vitória - Série A 1975;

São Paulo 0 x 0 Vitória - Série A 1989;

São Paulo 4 x 0 Vitória - Série A 1990;

São Paulo 2 x 2 Vitória - Série A 1995;

São Paulo 2 x 0 Vitória - Série A 1995;

São Paulo 2 x 2 Vitória - Copa do Brasil 1997;

São Paulo 3 x 1 Vitória - Série A 1997;

São Paulo 3 x 0 Vitória - Copa do Brasil 2001;

São Paulo 3 x 2 Vitória - Série A 2002;

São Paulo 3 x 1 Vitória - Série A 2003;

São Paulo 2 x 1 Vitória - Série A 2004;

São Paulo 2 x 1 Vitória - Série A 2008;

São Paulo 2 x 0 Vitória - Série A 2009;

São Paulo 2 x 0 Vitória - Série A 2010;

São Paulo 3 x 2 Vitória - Série A 2013;

São Paulo 3 x 1 Vitória - Série A 2014;

São Paulo 2 x 0 Vitória - Série A 2016;

São Paulo 2 x 0 Vitória - Série A 2017;

São Paulo 3 x 0 Vitória - Série A 2018;

São Paulo 2 x 1 Vitória - Série A 2024;

São Paulo 2 x 0 Vitória - Série A 2025;

São Paulo 2x1 Vitória - Brasileirão 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

São Paulo x Vitória em 2026

O Vitória volta a visitar o São Paulo às 21h do próximo sábado, no Morumbis, na capital paulista, pela rodada 30 do Campeonato Brasileiro.