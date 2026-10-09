E.C.VITÓRIA
Vitória tem aproveitamento de 4% contra o São Paulo como visitante
Leão mira vencer a primeira partida fora de casa no Brasileirão
Em busca de vencer fora de casa pela primeira vez no Brasileirão, o Esporte Clube Vitória terá uma parada dura neste sábado, 10. Jogando como visitante, o Leão da Barra encara o São Paulo — equipe que nunca derrotou longe de Salvador.
Em 22 confrontos, sendo 21 deles no Morumbis, o Vitória acumula 19 derrotas e três empates. O aproveitamento é de somente 4,54% dos pontos disputados.
Desde 1997, quando eliminou o São Paulo na Copa do Brasil, o Rubro-Negro disputou 15 partidas fora de casa contra eles e perdeu todas. No total, sofreu 55 gols e marcou somente 16 em domínios do clube paulista.
O último encontro entre as equipes em SP aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2025, quando o São Paulo bateu o Vitória por 2 a 0.
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O Vitória volta a visitar o São Paulo às 21h do próximo sábado, no Morumbis, na capital paulista, pela rodada 30 do Campeonato Brasileiro.