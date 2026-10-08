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E.C.VITÓRIA

São Paulo x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Equipes se enfrentam às 21h do próximo sábado, 10, pelo Brasileirão

João Grassi
Por
Osvaldo em São Paulo x Vitória - Brasileirão 2025
Osvaldo em São Paulo x Vitória - Brasileirão 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após golear a Chapecoense no Barradão, o Esporte Clube Vitória busca vencer a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 10, às 21h, o Rubro-Negro visita o São Paulo no Morumbis, na capital paulista, em duelo válido pela 30ª rodada.

Como chega o Vitória?

Com 36 pontos somados e cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 12º colocado. O time de Jair Ventura tem a mesma pontuação do pior colocado dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana 2027, que é o próprio São Paulo.

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Como chega o São Paulo?

Vindo de duas derrotas seguidas no Brasileirão, o São Paulo é o 11º colocado e possui os mesmos 36 pontos do Leão da Barra. A equipe de Dorival Júnior venceu apenas um dos últimos seis jogos.

Onde assistir São Paulo x Vitória

  • Sportv (TV Fechada) e Premiere (Pay-per-view)

Desfalques de São Paulo x Vitória

Desfalques do São Paulo

  • Aurélio Buta (lesionado);
  • Domingos Duarte (lesionado);
  • Luciano (lesionado);
  • Nicolas (lesionado);
  • Danielzinho (dúvida por lesão);
  • Ferreirinha (dúvida por lesão);
  • Iago Borduchi (dúvida por lesão);
  • Rafael (dúvida por lesão).

Desfalques do Vitória

  • Baralhas (lesionado);
  • Camutanga (lesionado);
  • Dudu (lesionado);
  • Edu (lesionado);
  • Nathan Mendes (lesionado);
  • Ramon (lesionado).

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Prováveis escalações de São Paulo x Vitória

São Paulo: Coronel; Toloi, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Artur Victor, Gustavo Santana e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Palpites de São Paulo x Vitória

  • João Grassi: São Paulo 1x1 Vitória
  • Gustavo Nascimento: São Paulo 2x0 Vitória
  • Daniel Genonadio: São Paulo 2x1 Vitória
  • Marcos Valença: São Paulo 0x1 Vitória

Arbitragem de São Paulo x Vitória

  • Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
  • Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
  • Assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
  • VAR: Wagner Reway (SC)
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