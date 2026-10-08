E.C.VITÓRIA
São Paulo x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Equipes se enfrentam às 21h do próximo sábado, 10, pelo Brasileirão
Após golear a Chapecoense no Barradão, o Esporte Clube Vitória busca vencer a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 10, às 21h, o Rubro-Negro visita o São Paulo no Morumbis, na capital paulista, em duelo válido pela 30ª rodada.
Como chega o Vitória?
Com 36 pontos somados e cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 12º colocado. O time de Jair Ventura tem a mesma pontuação do pior colocado dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana 2027, que é o próprio São Paulo.
Como chega o São Paulo?
Vindo de duas derrotas seguidas no Brasileirão, o São Paulo é o 11º colocado e possui os mesmos 36 pontos do Leão da Barra. A equipe de Dorival Júnior venceu apenas um dos últimos seis jogos.
Onde assistir São Paulo x Vitória
- Sportv (TV Fechada) e Premiere (Pay-per-view)
Desfalques de São Paulo x Vitória
Desfalques do São Paulo
- Aurélio Buta (lesionado);
- Domingos Duarte (lesionado);
- Luciano (lesionado);
- Nicolas (lesionado);
- Danielzinho (dúvida por lesão);
- Ferreirinha (dúvida por lesão);
- Iago Borduchi (dúvida por lesão);
- Rafael (dúvida por lesão).
Desfalques do Vitória
- Baralhas (lesionado);
- Camutanga (lesionado);
- Dudu (lesionado);
- Edu (lesionado);
- Nathan Mendes (lesionado);
- Ramon (lesionado).
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Prováveis escalações de São Paulo x Vitória
São Paulo: Coronel; Toloi, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Artur Victor, Gustavo Santana e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Palpites de São Paulo x Vitória
- João Grassi: São Paulo 1x1 Vitória
- Gustavo Nascimento: São Paulo 2x0 Vitória
- Daniel Genonadio: São Paulo 2x1 Vitória
- Marcos Valença: São Paulo 0x1 Vitória
Arbitragem de São Paulo x Vitória
- Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
- Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
- Assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
- VAR: Wagner Reway (SC)