São Paulo x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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Após golear a Chapecoense no Barradão, o Esporte Clube Vitória busca vencer a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 10, às 21h, o Rubro-Negro visita o São Paulo no Morumbis, na capital paulista, em duelo válido pela 30ª rodada.

Como chega o Vitória?

Com 36 pontos somados e cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 12º colocado. O time de Jair Ventura tem a mesma pontuação do pior colocado dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana 2027, que é o próprio São Paulo.

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Como chega o São Paulo?

Vindo de duas derrotas seguidas no Brasileirão, o São Paulo é o 11º colocado e possui os mesmos 36 pontos do Leão da Barra. A equipe de Dorival Júnior venceu apenas um dos últimos seis jogos.

Onde assistir São Paulo x Vitória

Sportv (TV Fechada) e Premiere (Pay-per-view)

Desfalques de São Paulo x Vitória

Desfalques do São Paulo

Aurélio Buta (lesionado);

Domingos Duarte (lesionado);

Luciano (lesionado);

Nicolas (lesionado);

Danielzinho (dúvida por lesão);

Ferreirinha (dúvida por lesão);

Iago Borduchi (dúvida por lesão);

Rafael (dúvida por lesão).

Desfalques do Vitória

Baralhas (lesionado);

Camutanga (lesionado);

Dudu (lesionado);

Edu (lesionado);

Nathan Mendes (lesionado);

Ramon (lesionado).

Prováveis escalações de São Paulo x Vitória

São Paulo: Coronel; Toloi, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Artur Victor, Gustavo Santana e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Palpites de São Paulo x Vitória

João Grassi : São Paulo 1x1 Vitória

: São Paulo 1x1 Vitória Gustavo Nascimento : São Paulo 2x0 Vitória

: São Paulo 2x0 Vitória Daniel Genonadio : São Paulo 2x1 Vitória

: São Paulo 2x1 Vitória Marcos Valença : São Paulo 0x1 Vitória

Arbitragem de São Paulo x Vitória