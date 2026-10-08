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E.C.VITÓRIA

Dupla do Vitória tira nota 10 em atuação de gala no Barradão

Atletas foram decisivos na goleada sobre a Chapecoense

João Grassi
Por
| Atualizada em
Erick e Matheuzinho comemoram gol contra a Chapecoense
Erick e Matheuzinho comemoram gol contra a Chapecoense - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória contou com uma noite inspirada da dupla Erick e Matheuzinho para golear a Chapecoense por 4 a 0, nesta quarta-feira, 7. Com dois gols cada, o atacante e o meia foram avaliados com a nota máxima por suas atuações no duelo válido pela rodada 29 do Brasileirão.

De acordo com a métrica do aplicativo de estatísticas Sofascore, Erick e Matheuzinho tiraram nota 10 na partida contra a Chape. Além dos dois gols, o meia ainda distribuiu duas assistências e bateu recorde na carreira.

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Ainda segundo o Sofascore, Matheuzinho se destacou por terminar o jogo com um total de cinco passes decisivos. Erick, por outro lado, conseguiu sete recuperações de bola e também se mostrou importante no momento defensivo.

Jair Ventura elogia dupla e defende Erick

Durante entrevista coletiva no Barradão, o técnico Jair Ventura elogiou seus atletas e comentou sobre a expectativa gerada pelo próprio Erick por causa de seu desempenho na temporada.

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O camisa 33 vinha sendo criticado recentemente pela torcida rubro-negra, chegando até a ser vaiado na derrota para o Cruzeiro.

“Tivemos muito volume. Erick colocou o nível de exigência muito alto depois de decidir tantos jogos para a gente. Então quando ele deixou de fazer o que deixou a torcida acostumado, as críticas vieram“, comentou Jair.

Erick e Matheuzinho comandaram a goleada do Vitória
Erick e Matheuzinho comandaram a goleada do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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