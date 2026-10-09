E.C.VITÓRIA
Atleta é relacionado pelo Vitória após seis meses de ausência
Jogador viajou para a partida contra o São Paulo
Atleta contratado na atual temporada, Anderson Pato pode voltar a jogar pelo Esporte Clube Vitória após quase seis meses. O atacante de 24 anos está na lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, no próximo sábado, 10.
Anderson Pato não era relacionado e nem entrava em campo pelo Vitória desde o dia 15 de abril, no duelo com o Piauí, pela Copa do Nordeste. De lá pra cá, chegou a passar por cirurgia no joelho após sofrer lesão no menisco.
O atacante, no entanto, já treina normalmente com o elenco rubro-negro há cerca de dois meses. De volta aos selecionados para um jogo, Pato terá a chance de ter minutos depois de ficar afastado.
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Titulares seguem de fora
Ambos entregues ao Núcleo de Saúde e Performance, o meio-campista Gabriel Baralhas e o lateral-esquerdo Ramon seguem indisponíveis. Outro que não viajou foi o meia Diego Tarzia, suspenso por cartões.
Também ficam de fora dos relacionados os zagueiros Edu, Camutanga e Kauan. Avançando na recuperação, o trio segue com trabalhos de transição física.
São Paulo x Vitória
O Vitória visita o São Paulo às 21h deste sábado, no Morumbis, na capital paulista. O confronto é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.