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E.C.VITÓRIA

Atleta é relacionado pelo Vitória após seis meses de ausência

Jogador viajou para a partida contra o São Paulo

João Grassi
Por
Gramado do Barradão
Gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Atleta contratado na atual temporada, Anderson Pato pode voltar a jogar pelo Esporte Clube Vitória após quase seis meses. O atacante de 24 anos está na lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, no próximo sábado, 10.

Anderson Pato não era relacionado e nem entrava em campo pelo Vitória desde o dia 15 de abril, no duelo com o Piauí, pela Copa do Nordeste. De lá pra cá, chegou a passar por cirurgia no joelho após sofrer lesão no menisco.

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O atacante, no entanto, já treina normalmente com o elenco rubro-negro há cerca de dois meses. De volta aos selecionados para um jogo, Pato terá a chance de ter minutos depois de ficar afastado.

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Titulares seguem de fora

Ambos entregues ao Núcleo de Saúde e Performance, o meio-campista Gabriel Baralhas e o lateral-esquerdo Ramon seguem indisponíveis. Outro que não viajou foi o meia Diego Tarzia, suspenso por cartões.

Também ficam de fora dos relacionados os zagueiros Edu, Camutanga e Kauan. Avançando na recuperação, o trio segue com trabalhos de transição física.

São Paulo x Vitória

O Vitória visita o São Paulo às 21h deste sábado, no Morumbis, na capital paulista. O confronto é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

Anderson Pato em treino físico no CT Manoel Pontes Tanajura
Anderson Pato em treino físico no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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