Chance de queda do Vitória despenca após goleada contra Chapecoense

A goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez o Esporte Clube Vitória chegar aos 36 pontos na competição e abrir cinco de distância para o Internacional, primeiro time da zona de rebaixamento. O resultado tranquiliza o Leão, que vê suas chances de rebaixamento caírem mais da metade em relação à última rodada.

De acordo com as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória tinha 13,1% de chances de queda ao término da 28ª rodada, quando perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1, no Barradão.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, com o resultado positivo sobre a Chapecoense, as chances de queda do Rubro-Negro Baiano caíram para 5,7%. Atualmente, o Vitória ocupa a 12ª colocação no Brasileirão.

Na zona de rebaixamento, o Internacional aparece com 51% de chance de rebaixamento, enquanto o Grêmio registra 63,8%. Remo e Chapecoense estão em situação ainda mais delicada: as chances de rebaixamento são de 96,9% e 99,82%, respectivamente.

Confira as chances de rebaixamento dos times na Série A

Chapecoense — 99,82%

Remo — 96,9%

Grêmio — 63,8%

Internacional — 51,0%

Corinthians — 36,2%

Mirassol — 20,7%

Botafogo — 8,3%

Vasco da Gama — 8,0%

Vitória — 5,7%

São Paulo — 5,0%

Bragantino — 2,9%

Coritiba — 1,8%

Santos — 0,022%

Atlético-MG — 0,001%

Próximo passo do Vitória no Brasileirão

O próximo compromisso do Vitória é neste sábado, 10, contra o São Paulo, que tem a mesma pontuação do Vitória, mas está uma posição à frente na tabela por conta do saldo de gols. Válida pela 30ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Morumbis.

O Leão vai em busca da primeira vitória fora de casa para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.