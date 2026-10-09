E.C.VITÓRIA
Chance de queda do Vitória despenca após goleada contra Chapecoense
Leão agora ocupa a 12ª colocação, com 36 pontos, cinco a mais que o primeiro time do Z-4
A goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez o Esporte Clube Vitória chegar aos 36 pontos na competição e abrir cinco de distância para o Internacional, primeiro time da zona de rebaixamento. O resultado tranquiliza o Leão, que vê suas chances de rebaixamento caírem mais da metade em relação à última rodada.
De acordo com as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória tinha 13,1% de chances de queda ao término da 28ª rodada, quando perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1, no Barradão.
No entanto, com o resultado positivo sobre a Chapecoense, as chances de queda do Rubro-Negro Baiano caíram para 5,7%. Atualmente, o Vitória ocupa a 12ª colocação no Brasileirão.
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Na zona de rebaixamento, o Internacional aparece com 51% de chance de rebaixamento, enquanto o Grêmio registra 63,8%. Remo e Chapecoense estão em situação ainda mais delicada: as chances de rebaixamento são de 96,9% e 99,82%, respectivamente.
Confira as chances de rebaixamento dos times na Série A
- Chapecoense — 99,82%
- Remo — 96,9%
- Grêmio — 63,8%
- Internacional — 51,0%
- Corinthians — 36,2%
- Mirassol — 20,7%
- Botafogo — 8,3%
- Vasco da Gama — 8,0%
- Vitória — 5,7%
- São Paulo — 5,0%
- Bragantino — 2,9%
- Coritiba — 1,8%
- Santos — 0,022%
- Atlético-MG — 0,001%
Próximo passo do Vitória no Brasileirão
O próximo compromisso do Vitória é neste sábado, 10, contra o São Paulo, que tem a mesma pontuação do Vitória, mas está uma posição à frente na tabela por conta do saldo de gols. Válida pela 30ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Morumbis.
O Leão vai em busca da primeira vitória fora de casa para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.