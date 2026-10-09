Fim das bets: veja como ficaram as camisas do futebol brasileiro

O futebol brasileiro foi uma das áreas mais afetadas pela assinatura da Medida Provisória (MP) que proibiu as casas de apostas, famosas Bets, no Brasil, visto que 70% dos clubes do Brasileirão tinham as bets como patrocinadores master em suas camisas.

Logo, com a restrição repentina das bets, as equipes precisaram se movimentar para preencher o lugar de maior destaque no uniforme, e as soluções vieram de diversos campos, entre eles:

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Protestos ;

; Inteligência artificial;

Sócio-torcedor;

Marcas diferentes que eram ligadas a bets;

Aplicativo de varejo.

Vale ressaltar que, antes da imposição do MP, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 25 de setembro, seis clubes não tinham acordos com bets, por isso, não tiveram seus uniformes alterados. Sendo eles:

Protesto contra a assinatura do MP

Um dos clubes que mais polemizou e foi contra a assinatura do MP foi o Flamengo, e tal questão não ficou somente fora das quatro linhas, visto que, o Rubro-Negro carioca utilizou sua camisa como uma forma de protesto.

Durante o duelo contra o Santos, que aconteceu nesta quinta-feira, 8, o clube carioca estampou a frase "Proibir não é proteger", na área destinada ao patrocinador master, antes ocupada pela Betano.

Protesto no patrocínio do Flamengo - Foto: GUILHERME DIONIZIO / AFP

Na mesma partida, o Santos, seu adversário, utilizou o espaço do uniforme, antes ocupado pela Novibet, para divulgar o “Instituto Leão do Mar”, iniciativa do clube para desenvolver projetos de impacto socioambiental.

Neymar no Santos - Foto: MARCO MIATELO / AGIF / AGIF VIA AFP

Inteligência artificial como patrocinador master

Alguns clubes firmaram parcerias pontuais com empresas de outros setores para esta rodada. Foi o caso do Corinthians, que utilizou a marca Jota.ai, uma startup de assistência financeira que utiliza inteligência artificial.

Vale ressaltar que, o Internacional também utilizou um patrocínio pontual nesta rodada, estampando a promoção “Shoppe 10/10”, feita mensalmente pela loja de varejo online.

Corinthians x Internacional - Foto: ROBERTO VINICIUS / AGIF / AGIF VIA AFP

Marcas diferentes que eram ligadas a bets

Diante da repentina suspensão, alguns clubes adaptaram seus uniformes e mantiveram uma relação indireta com as bets, como aconteceu com o São Paulo e Fluminense.

Ambas equipes eram patrocinadas pela “Suberbet” e, com a suspensão, os times somente retiraram a casa de aposta de seus uniformes, e utilizaram a “Superscore”, uma plataforma de estatísticas que faz parte do mesmo grupo econômico da bet.

Patrocínio do São Paulo - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Volta dos sócios-torcedores como patrocinador master

Na criação dos planos de sócios-torcedores, era comum os clubes utilizarem suas camisas como meio de propaganda, e, com a suspensão das bet, algumas equipes retornaram com o costume.

Esse foi o caso de Botafogo e Vasco, os dois clubes se enfrentaram nesta quarta-feira, 7, em um "duelo de sócios-torcedores". Onde o Botafogo, que antes tinha a VBet como patrocinadora master, utilizou a “Camisa 7” no lugar, e o Vasco antes patrocinado pela Betfair, utilizou o “Seja Sócio Gigante”.

"Camisa 7" patrocinando o Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Como ficou a situação de Bahia e Vitória com a suspensão das Bets?

Com a suspensão das casas de apostas, o Esporte Clube Bahia não sofreu muitas alterações em seu uniforme, visto que ele não utilizava nenhuma bet como patrocinador na camisa.

Já o Esporte Clube Vitória, que estampava a Bet7k em seu uniforme, goleou a Chapecoense por 4 a 0 nesta quarta-feira, 7, sem um patrocinador master em sua camiseta.

Vitória sem patrocínio master - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Clubes que ficaram sem patrocínio

Além dos times que conseguiram uma alternativa para substituir as casas de aposta em seus uniformes, outras equipes não fecharam acordos e entraram em campo sem patrocinador master, foram eles: