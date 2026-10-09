Vitória avança em obras de novo CT e revela prazo para entrega

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As obras do novo CT Leão da Barra alcançaram 70% de execução, com previsão de entrega para junho de 2027, segundo divulgou o Esporte Clube Vitória. O novo complexo integra a Cidade Rubro-Negra e faz parte do planejamento para fortalecer a estrutura das categorias de base.

Avançando pelo Centro de Treinamento, é possível encontrar um projeto que reúne três edifícios, um miniestádio com capacidade para cinco mil torcedores e dois campos de futebol com dimensões oficiais.

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O primeiro edifício será destinado ao Núcleo de Saúde e Performance, espaço que vai integrar academia, fisioterapia, nutrição, medicina, fisiologia e psicologia.

Já o segundo edifício será dedicado ao setor administrativo, reunindo salas e ambientes de trabalho destinados à gestão e ao funcionamento das categorias de base.

Para finalizar, o terceiro edifício será o alojamento com capacidade para receber até 56 jogadores. Os espaços serão equipados com ar-condicionado, beliches, banheiros e áreas de convivência.

Novo miniestádio campos oficiais

Outro grande destaque do projeto é o novo miniestádio, que já se encontra na etapa de implantação do sistema de drenagem. O espaço contará com arquibancadas em formato de L, com capacidade para receber até cinco mil pessoas.

Além do estádio, o complexo contará com dois campos oficiais, que já avançam para a etapa de instalação dos alambrados e execução dos acessos externos e passeios.

Esses espaços também terão uma ilha de nutrição, permitindo que os atletas tenham acesso rápido a suplementos e suporte nutricional antes e depois dos treinamentos.