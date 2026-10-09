Capitão da Seleção Brasileira declara apoio a Lula no segundo turno

O atacante Raphinha, jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira, manifestou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Nesta sexta-feira, 9, o craque brasileiro publicou dois vídeos nos stories de seu perfil no Instagram com posicionamentos associados a pautas defendidas pelo petista.



Os conteúdos abordam a defesa dos direitos dos trabalhadores, de políticas públicas de combate à desigualdade e do respeito ao resultado das urnas.



Raphinha é o primeiro jogador do atual ciclo da Seleção Brasileira a sinalizar publicamente essa preferência eleitoral. Ele esteve presente na última Data FIFA, atuando nos dois jogos contra a Austrália. Ele chegou a carregar a faixa de capitão no segundo confronto.

Críticas à jornada de trabalho e à escala 6×1

Uma das publicações compartilhadas pelo atacante questiona a escala 6×1, regime em que o trabalhador exerce suas atividades durante seis dias e tem apenas um de descanso, e destaca os impactos do excesso de trabalho sobre a saúde e a convivência familiar.



O vídeo também contesta a ideia de que o aumento da carga de trabalho seria suficiente para superar a pobreza, argumentando que jornadas extenuantes comprometem a qualidade de vida e retiram dos trabalhadores o tempo necessário para o descanso, o lazer e o convívio com os filhos.



“Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho, irmão. Se tem uma coisa que não resiste a 14 horas de trabalho é você. A gente tá falando de trabalho que fica grudado na pele, que fica enrugado no rosto, que tira a saúde, que tira o tempo do lado dos filhos. Ninguém que trabalha 14 horas por dia tem direito à vida”, diz o vídeo.

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O conteúdo se aproxima de uma das principais bandeiras trabalhistas defendidas por Lula nesta eleição.

Valorização de políticas públicas

Em outra publicação, Raphinha compartilhou um vídeo da advogada e comunicadora Gabriela Prioli, no qual ela aborda a responsabilidade do Estado na garantia de direitos fundamentais, como saúde, educação, moradia e alimentação.



A gravação também destaca a importância das políticas públicas de combate à fome e apresenta a saída do Brasil do Mapa da Fome como uma conquista social relevante.



Outro tema abordado é a legitimidade do processo eleitoral brasileiro. O conteúdo critica grupos políticos que questionaram a confiabilidade das urnas eletrônicas depois de derrotas nas eleições, sem apresentar provas de irregularidades.