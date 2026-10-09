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Libertadores fecha contrato de transmissão com grande emissora

Competição continental terá vasta gama de meios de transmissão

Gustavo Zambianco
Por
Taça da Libertadores
Taça da Libertadores - Foto: Divulgação

A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira, 9, o retorno das transmissões da Libertadores ao SporTV, canal por assinatura do Grupo Globo pelos anos de 2027 a 2030.

O novo canal vai contemplar partidas exclusivas e complementares às que são exibidas na TV Globo, rede aberta e na gr.tv, no Youtube.

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Com o novo acordo, o SporTV terá o direito de transmitir 41 dos 155 jogos da Libertadores, com a divisão ficando a seguinte:

  • 24 partidas da fase de grupos;
  • dois confrontos das oitavas de final;
  • um das quartas de final;
  • um das semifinais;
  • grande decisão.

Já nos outros veículos da emissora haverá transmissões nacionais de um jogo por rodada desde as fases preliminares. Serão 13 datas na TV Globo (a partir da fase de grupos) e cobertura completa na ge tv (19 datas).

Paramount + seguirá tendo direito de transmissão

Além do acordo com o SporTV, a Conmebol anunciou a manutenção do contrato com a Paramount + para as Libertadores de 2027 a 2030, também com o direito de exibição de 41 partidas.

A novidade, porém, é que, com o novo contrato, a Paramount também terá o direito de transmitir a final do torneio, ponto que não fazia parte do acordo anterior.

Taça da Libertadores
Taça da Libertadores - Foto: Luis Acosta/AFP

O acordo também prevê a exibição de outras competições organizadas pela Conmebol, incluindo a Libertadores Feminina, a Libertadores Sub-20, os torneios de futsal masculino e feminino, o futebol de areia e a eLibertadores.

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Como era a transmissão da Libertadores

No último ano, a Globo e a ESPN renovaram seus contratos para transmitir a Libertadores entre 2027 e 2030. A divisão dos direitos ficou a seguinte:

  • Globo ficou com os direitos da TV aberta;
  • ESPN manteve o pacote principal da televisão por assinatura e do streaming.

A Globo exibirá partidas pela TV Globo e pela ge tv, enquanto a ESPN continuará transmitindo jogos em seus canais e plataformas digitais. Agora, SporTV e Paramount+ entram no acordo, que terá validade por mais quatro temporadas da principal competição de clubes do continente.

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