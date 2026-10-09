Clube campeão brasileiro vê SAF de R$ 1 bilhão ameaçada por impasse

O processo de venda de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Guarani voltou a enfrentar incertezas. O empresário Roberto Graziano apresentou uma nova versão da proposta na última terça-feira, 6, mas solicitou que o documento não fosse encaminhado ao Conselho Deliberativo antes de realizar mais uma alteração em uma das cláusulas.



A informação foi divulgada pelo repórter Brenno Beretta, da Rádio Bandeirantes de Campinas. Diante do pedido do investidor, o clube ainda não definiu as datas das assembleias que deverão decidir sobre a negociação.



Inicialmente, a previsão era realizar as reuniões entre os dias 9 e 13 de novembro. Agora, o Guarani trabalha com a possibilidade de convocar os associados para os dias 16, 17, 18 e 20 do mesmo mês. A última data coincide com o feriado nacional do Dia da Consciência Negra.



Apesar da nova previsão, o calendário permanece indefinido. O Conselho Deliberativo ainda não recebeu a versão atualizada do documento, tampouco analisou os termos da proposta ou se manifestou sobre as datas cogitadas. Por isso, uma eventual votação em 20 de novembro ainda não está confirmada.



Guarani tenta concluir venda da SAF em novembro

A diretoria bugrina trabalha para concluir o processo de constituição e venda da SAF ainda em novembro. Internamente, a avaliação é de que novos atrasos podem comprometer o planejamento do futebol para a próxima temporada.

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Em outubro, os sócios aprovaram a constituição da SAF por 235 votos favoráveis e 12 contrários. Com a decisão, a associação recebeu autorização para dar andamento à criação da empresa, que inicialmente teria 100% das ações sob controle do próprio clube.



A próxima etapa consiste na análise da proposta de Roberto Graziano para adquirir 90% das ações. Antes de a negociação avançar para as assembleias, o empresário precisa concluir os ajustes no documento e encaminhar a versão definitiva ao Conselho Deliberativo, responsável por avaliar os termos e emitir um parecer.



Até que essas etapas sejam cumpridas, não será possível confirmar as datas da votação nem garantir que a negociação seja concluída dentro do prazo pretendido pelo clube.





Roberto Graziano apresenta nova proposta após questionamentos

A reformulação da proposta ocorreu depois que Graziano decidiu retirar a versão anterior e reiniciar parte das tratativas. A decisão veio na sequência dos questionamentos apresentados por associados e conselheiros durante a assembleia realizada na segunda-feira, 28.



Na ocasião, houve manifestações contrárias a mudanças realizadas no contrato durante as negociações. Entre os pontos questionados estavam cláusulas relacionadas a multas e garantias, que, segundo os participantes da reunião, precisariam passar novamente pela avaliação do Conselho Deliberativo.



O órgão já havia emitido parecer favorável à proposta anterior, embora com ressalvas, antes de o documento ser submetido à Assembleia Geral Extraordinária. As alterações posteriores, porém, provocaram novos questionamentos sobre a necessidade de uma reavaliação.



A expectativa inicial era de que a nova versão fosse apresentada até a segunda-feira, 5, após a equipe do empresário analisar as solicitações feitas pelo Guarani. A votação já havia sido adiada outras duas vezes ao longo das negociações, em razão da necessidade de ajustes contratuais.



O que previa a proposta inicial para a SAF do Guarani?

A versão anterior do projeto tinha 83 páginas e previa investimentos que poderiam chegar a R$ 1,075 bilhão, distribuídos entre diferentes áreas do clube.



O planejamento financeiro contemplava R$ 400 milhões para a operação da SAF no futebol e do clube social, além de R$ 300 milhões destinados à construção de um novo estádio. Outros R$ 25 milhões seriam investidos em um novo Centro de Treinamento, enquanto até R$ 350 milhões seriam direcionados ao pagamento de dívidas vinculadas à Recuperação Judicial.



A distribuição dos recursos era um dos principais pontos do projeto apresentado ao clube. No entanto, os valores e as condições definitivas dependerão dos termos da nova proposta e das etapas de avaliação previstas no processo.



Conforme o estatuto do Guarani, a versão atualizada precisa ser analisada pelo Conselho Deliberativo antes da convocação de novas Assembleias Gerais Extraordinárias. Embora a intenção seja encerrar a negociação dentro do cronograma estabelecido pela diretoria, a conclusão do processo ainda depende da entrega do documento definitivo, do parecer do conselho e da votação dos associados.