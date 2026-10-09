Filho de ex-candidato à Presidência brilha na Copa do Brasil Sub-20

Bernardo Daciolo, filho do ex-deputado federal e candidato à Presidência em 2018 Cabo Daciolo, marcou três gols na vitória do Amazonas por 4 a 1 sobre o Santa Cruz-AC, na última quarta-feira, 7. O resultado garantiu a classificação do clube para a terceira fase da Copa do Brasil Sub-20.

Ao todo, o jogador já marcou 15 gols em 13 jogos pela equipe sub-20 do Amazonas em 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele também integrou o elenco profissional do Amazonas durante a disputa da Série C nesta temporada, pois o clube estava impedido de contratar por uma punição da Fifa e recorreu à base para reforçar a equipe. O atacante disputou dez jogos pelo time principal, sem marcar, e retornou ao Sub-20 após o encerramento da participação na Série

“É fruto de muito trabalho e, independentemente de eu estar no profissional ou no Sub-20, tento dar o meu melhor na partida”, disse ele em entrevista ao ge.

Carreira em construção

Revelado pelo Boavista-RJ, Bernardo passou pelas categorias de base de Red Bull Bragantino, Botafogo, Athletic-MG e América-MG. Pelo América, fez cinco gols em 25 partidas antes de chegar ao Amazonas.

Assim como o pai, o atacante torce pelo Vasco e sonha em defender o clube carioca. Apesar do sobrenome conhecido, afirma que busca construir uma trajetória própria.

“Eu tenho ciência disso, da importância de ser filho do Cabo Daciolo, mas tento sempre distinguir a carreira do meu pai da minha. Meu pai trilhou os passos dele e eu estou trilhando os meus. Eu amo muito ele, mas estou tentando construir a minha própria história”, afirmou o atleta.

Situação do Amazonas na temporada

A classificação ocorre em meio à crise financeira do Amazonas, que recebeu uma nova punição da Fifa na última sexta-feira, 2, novamente ficando impedido de contratar jogadores.

Bernardo relatou que os problemas também afetam a rotina de preparação do elenco: “A gente sabe o que está enfrentando, sobre a dificuldade de treinamento e a falta de suporte do clube, mas a gente não vai largar o osso por causa disso”.

O adversário do Amazonas na terceira fase da Copa do Brasil Sub-20 ainda será definido. As 16 equipes classificadas serão ordenadas pelo desempenho nas etapas anteriores, com confrontos entre o primeiro e o 16º colocados, o segundo e o 15º, e assim sucessivamente.