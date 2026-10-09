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E.C.VITÓRIA

Reforço recém contratado pelo Vitória não enfrenta o São Paulo

Leão da Barra volta a jogar neste sábado, 10

João Grassi
Por
Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Reforço recém contratado pelo Esporte Clube Vitória, Darlan Dutra não viajou para a partida contra o São Paulo, no próximo sábado, 10. O zagueiro de 23 anos ainda não estreou com a camisa rubro-negra.

Conforme apurou o portal A TARDE, Darlan Dutra ficou fora da lista de relacionados por opção técnica. O Vitória terá Brítez, Cacá e Luan Cândido como opções para a zaga, além da possibilidade de Edenilson jogar na posição.

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O defensor foi anunciado pelo Leão há cerca de um mês, vindo por empréstimo junto ao Gama. De acordo com a diretoria rubro-negra, Darlan pode ser adquirido em definitivo após o fim do contrato.

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São Paulo x Vitória

Sem Darlan Dutra, o Vitória visita o São Paulo às 21h do próximo sábado, no Morumbis, na capital paulista. O confronto é válido pela rodada 30 do Campeonato Brasileiro.

Darlan Dutra
Darlan Dutra - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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