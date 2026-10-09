Em débito com o Vitória, clube da Série A sofre transfer ban da FIFA

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O Esporte Clube Vitória segue acompanhando de perto a situação financeira do Grêmio. O clube gaúcho sofreu um transfer ban da FIFA e está impedido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências ou até quitar uma dívida com o Independiente Medellín, da Colômbia.

A punição foi atualizada pela entidade nesta sexta-feira, 9, e está relacionada à contratação do meia colombiano Miguel Monsalve, em julho de 2024.

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Na negociação, o Grêmio adquiriu 50% dos direitos econômicos de Monsalve por US$ 2,5 milhões, cerca de R$ 13,6 milhões na cotação da época.

Até o momento, o Imoral não se manifestou sobre a punição da FIFA.

Vitória cobra dívida por Wagner Leonardo

A situação financeira do Grêmio também envolve o Vitória. O clube gaúcho tem uma dívida relacionada à contratação do zagueiro Wagner Leonardo, realizada no início de 2025.

De acordo com o presidente Fábio Mota, o débito referente à negociação se aproxima de R$ 15 milhões. O dirigente chegou a classificar o Grêmio como “time caloteiro” e concedeu uma série de entrevistas com cobranças.

Por causa de um repasse não feito pelos gaúchos ao Portimonense, o Rubro-Negro foi sancionado pela FIFA e chegou a ficar impedido de registrar atletas.

Grêmio já havia sofrido restrições

Em agosto deste ano, o Grêmio também foi alvo de um transfer ban aplicado pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf).

A medida ocorreu após o clube apresentar um plano para quitar dívidas. A proposta previa o pagamento de quase R$ 16 milhões, referentes a 23 processos, ao longo de 60 meses.

Diferente da imposta pela entidade máxima do futebol, a punição anterior não gerava proibição automática, mas condicionava novas contratações à autorização da Anresf.