CAMPEONATO BAIANO FEMININO
Bahia dá show, goleia Jacuipense e avança no Baianão Feminino
Com hat-trick de Dany Silva, Mulheres de Aço vencem o Jacuipense por 5 a 0
O Esporte Clube Bahia garantiu vaga na semifinal do Campeonato Baiano Feminino em grande estilo. Neste sábado, 10, as Mulheres de Aço golearam o Jacuipense por 5 a 0, pelas quartas de final do Baianão, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila (BA). Os gols foram marcados por Dany Silva, que balançou as redes três vezes, Érica e Maia.
Na semifinal, o Bahia enfrentará o vencedor do duelo entre Jacobina e Camaçariense, que se enfrentam neste domingo, 11, às 9h, no CT Manoel Barradas, em Salvador (BA).
Como foi o jogo?
Dany Silva abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta. Na etapa final, a atacante voltou a marcar e ampliou a vantagem tricolor. Aos 15 minutos, Érica fez o terceiro gol das Mulheres de Aço.
Na reta final da partida, Dany Silva marcou seu terceiro gol, em cobrança de pênalti. No último minuto, Maia fechou a goleada por 5 a 0.
Leia Também:
Escalação do Bahia
As Mulheres de Aço entraram em campo com Isa Cruz; Índia (Anaju), Aline (Raquel), Helô e Érica (Nicoly); Suelen, Martina (Treyci) e Tosti (Vilma); Dany Silva, Lúcia (Roque) e Maia.