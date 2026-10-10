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CAMPEONATO BAIANO FEMININO

Bahia dá show, goleia Jacuipense e avança no Baianão Feminino

Com hat-trick de Dany Silva, Mulheres de Aço vencem o Jacuipense por 5 a 0

Téo Mazzoni
Por
Bahia goleia o Jacuipense por 5 a 0 e garante vaga na semifinal do Baianão Feminino
Bahia goleia o Jacuipense por 5 a 0 e garante vaga na semifinal do Baianão Feminino - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia garantiu vaga na semifinal do Campeonato Baiano Feminino em grande estilo. Neste sábado, 10, as Mulheres de Aço golearam o Jacuipense por 5 a 0, pelas quartas de final do Baianão, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila (BA). Os gols foram marcados por Dany Silva, que balançou as redes três vezes, Érica e Maia.

Na semifinal, o Bahia enfrentará o vencedor do duelo entre Jacobina e Camaçariense, que se enfrentam neste domingo, 11, às 9h, no CT Manoel Barradas, em Salvador (BA).

Como foi o jogo?

Dany Silva abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta. Na etapa final, a atacante voltou a marcar e ampliou a vantagem tricolor. Aos 15 minutos, Érica fez o terceiro gol das Mulheres de Aço.

Na reta final da partida, Dany Silva marcou seu terceiro gol, em cobrança de pênalti. No último minuto, Maia fechou a goleada por 5 a 0.

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As Mulheres de Aço entraram em campo com Isa Cruz; Índia (Anaju), Aline (Raquel), Helô e Érica (Nicoly); Suelen, Martina (Treyci) e Tosti (Vilma); Dany Silva, Lúcia (Roque) e Maia.

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