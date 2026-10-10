Jogo decisivo da Série C é suspenso por falta de segurança no estádio

Uma das partidas da reta final da Série C do Campeonato Brasileiro precisou ser paralisada por conta de problemas estruturais no Estádio Augusto Bauer, em Brusque-SC. O local foi palco neste sábado, 10, do duelo entre Brusque e Paysandu, válido pela sexta e última rodada da segunda fase da competição, valendo o acesso para a Série B.



O problema estava localizado no setor visitante, onde estavam os torcedores do Paysandu. O local, que possui arquibancadas metálicas, também é onde fica uma das torres de cabine de cinegrafistas.



Com o local lotado por torcedores do Paysandu, que comemoravam a vitória parcial por 1 a 0, a cabine passou a chacoalhar. Vale lembrar que é nesta posição onde estão instaladas as câmeras do VAR.

Camera man com labirintite, sem condições de trabalho. Brusque 0x1 Paysandu ❗paralisado https://t.co/ystZYNqDhd — Ruza | 🐘 (@ruzarn) October 10, 2026

Paralisar o jogo foi a solução

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Para que o andamento da partida não fosse prejudicado, a organização do jogo decidiu paralisar a partida e esvaziar o setor onde estavam os torcedores do Paysandu, que precisarão ocupar uma parte do setor destinado aos fãs do Brusque, conforme decisão da Polícia Militar de Santa Catarina.



Brusque e Paysandu lutam por vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes estão no Grupo C, ao lado de Ferroviária e Inter de Limeira, que ocupam as duas primeiras colocações da chave. Apenas os dois primeiros times do grupo sobem para a segunda divisão, e somente o primeiro tem a chance de disputar a final da Série C.

Situação do grupo antes da rodada decisiva