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Jogo decisivo da Série C é suspenso por falta de segurança no estádio

Partida estava em andamento quando foi paralisada

Gustavo Nascimento
Por
Estádio Augusto Bauer, casa do Brusque
Estádio Augusto Bauer, casa do Brusque - Foto: Rafael Nunes de Medeiros

Uma das partidas da reta final da Série C do Campeonato Brasileiro precisou ser paralisada por conta de problemas estruturais no Estádio Augusto Bauer, em Brusque-SC. O local foi palco neste sábado, 10, do duelo entre Brusque e Paysandu, válido pela sexta e última rodada da segunda fase da competição, valendo o acesso para a Série B.

O problema estava localizado no setor visitante, onde estavam os torcedores do Paysandu. O local, que possui arquibancadas metálicas, também é onde fica uma das torres de cabine de cinegrafistas.

Com o local lotado por torcedores do Paysandu, que comemoravam a vitória parcial por 1 a 0, a cabine passou a chacoalhar. Vale lembrar que é nesta posição onde estão instaladas as câmeras do VAR.

Paralisar o jogo foi a solução

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Para que o andamento da partida não fosse prejudicado, a organização do jogo decidiu paralisar a partida e esvaziar o setor onde estavam os torcedores do Paysandu, que precisarão ocupar uma parte do setor destinado aos fãs do Brusque, conforme decisão da Polícia Militar de Santa Catarina.

Brusque e Paysandu lutam por vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes estão no Grupo C, ao lado de Ferroviária e Inter de Limeira, que ocupam as duas primeiras colocações da chave. Apenas os dois primeiros times do grupo sobem para a segunda divisão, e somente o primeiro tem a chance de disputar a final da Série C.

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Situação do grupo antes da rodada decisiva

  1. Ferroviária – 8 pontos
  2. Inter de Limeira – 7 pontos
  3. Brusque – 6 pontos
  4. Paysandu – 4 pontos
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Brusque paysandu série C

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