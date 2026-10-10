Estádio tradicional fechado há 4 anos inicia reforma de R$ 17 milhões

Fechado para partidas oficiais há mais de quatro anos, o Estádio Universitário Pedro Pedrossian, conhecido como Morenão, está próximo de iniciar uma nova etapa de recuperação. A expectativa é que as obras de readequação do principal palco do futebol de Mato Grosso do Sul comecem nos próximos dias, com previsão de reabertura ao público em março de 2027.

O último jogo oficial realizado no estádio ocorreu em abril de 2022, quando Operário e Dourados se enfrentaram pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense. Desde então, o espaço permanece sem receber partidas, mas a reforma busca devolver condições de uso ao equipamento esportivo.



De acordo com o coordenador-geral do Morenão, André Chita, o gramado deve ser a primeira parte a ficar pronta. “Já está sendo finalizado o gramado. Creio que em mais uns 15 a 20 dias já será iniciado o plantio. A previsão do gramado ficar pronto é em dezembro”, afirmou ao Jornal Midiamax.



Iniciada em julho, a recuperação do campo é realizada por meio de uma parceria entre a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O projeto também prevê intervenções nos vestiários, nos bancos de reservas e na pista de atletismo.



O pacote de readequação inclui ainda melhorias nas rampas e nos portões de acesso, instalação de corrimãos e portas de segurança, recuperação das arquibancadas, adequações de acessibilidade e reformas nas cabines de imprensa. Para executar os serviços, o Governo do Estado pagará R$ 17.821.250,00 à Alcance Engenharia, empresa vencedora da licitação.



“A empresa contemplada já está sendo chamada para assinar o contrato junto ao Governo do Estado; está tendo reuniões praticamente todas as sextas-feiras junto com as equipes, para que a gente possa adequar o quanto antes. Creio eu que em uns 20 dias já começam as obras daqui do estádio”, explica André Chita.



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Reabertura do Morenão pode ficar para março de 2027

Depois da assinatura da ordem de serviço, a empresa responsável terá 180 dias para concluir as intervenções. Caso o documento seja formalizado até o próximo fim de semana, o prazo para a entrega da reforma se estenderá até meados de abril de 2027.

A previsão inicial era de que o estádio voltasse a receber partidas entre janeiro e fevereiro, a tempo do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027. Com o andamento do processo de contratação, porém, a reabertura poderá ocorrer mais tarde.

“A projeção era para ser em janeiro ou fevereiro. Diante de uma situação de licitação, como se trata de dinheiro público, requer muito cuidado, transparência, e deu um pequeno ‘delay’. Então, creio eu que, no andar das obras, em março a gente possa estar com o estádio apto a receber o público”, afirma o coordenador.

Na edição deste ano, a Série A do Campeonato Estadual começou em 18 de janeiro e terminou em 2 de abril. Mesmo com o prazo contratual de até seis meses, Chita acredita que a estrutura da empresa escolhida possa contribuir para a conclusão antecipada dos trabalhos.



“A situação é até seis meses. A empresa contemplada é uma empresa de grande porte; tem uma estrutura fantástica e serviços prestados em todo o Brasil. A gente está na torcida para que ela venha abreviar esse tempo e, o quanto antes, possa finalizar as adequações”, completa.





Estádio deverá receber cerca de 12 mil pessoas

A reabertura do Morenão ocorrerá inicialmente de forma parcial. A previsão é que o estádio tenha capacidade para aproximadamente 12 mil torcedores, já que as obras contemplam apenas um dos lados da estrutura, o mesmo que esteve em funcionamento entre 2017 e 2022.



O número representa uma redução significativa em relação à capacidade total do estádio, estimada em cerca de 40 mil pessoas. Ainda assim, a retomada parcial ampliará de três a quatro vezes a capacidade de público em comparação com o Estádio Jacques da Luz, localizado nas Moreninhas e utilizado atualmente pelas equipes de Campo Grande em competições estaduais e nacionais.



Governo prepara projeto para transformar Morenão em arena

Enquanto a reforma busca devolver condições de uso ao estádio no curto prazo, o Governo de Mato Grosso do Sul também trabalha em um plano de modernização mais amplo. Na última segunda-feira, 5, foi oficializado um contrato de R$ 3,8 milhões para elaborar um projeto voltado à modernização do Morenão, à ampliação de suas possibilidades de utilização e ao aproveitamento de sua localização estratégica.



“A situação de arrumar e readequar o estádio nesse momento é para que a gente possa ter jogos domésticos e eventos culturais. Paralelo a isso, o Governo do Estado assinou um contrato com a empresa Alvarez Marçal, a qual está fazendo os estudos há praticamente três meses e vai apresentar o projeto”, explica André Chita.



A proposta é reunir informações técnicas e econômicas que permitam avaliar um investimento futuro por meio de uma parceria público-privada (PPP). A intenção é transformar o estádio em uma arena preparada para receber diferentes tipos de eventos.

“Vai se mostrar o quadro em que está o estado do nosso futebol sul-mato-grossense e as nossas dependências enquanto estádios. Diante disso, através do EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas), vamos ver as empresas que se interessam para tornar [o Morenão] uma arena, no longo prazo”, afirma o coordenador.



O processo, contudo, exige tempo. Segundo Chita, somente a etapa de apresentação de propostas pode levar cerca de um ano. Por isso, uma eventual modernização completa poderá levar de três a cinco anos.



“Não vai ser da noite para o dia, não adianta gerar expectativa de que vai ter um naming rights de 12 meses, dois anos, isso aí é impossível. Mas a projeção é que a gente possa buscar um investimento macro diante da PPP para que o Morenão seja uma arena multiúso para grandes eventos”, completa.

Veja o que será reformado no Morenão

Conforme o termo de referência da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), as obras de readequação estão organizadas em quatro níveis: térreo e estrutura de base; nível intermediário e rampas principais; circulação superior; e arquibancadas, cabines de imprensa e acessibilidade.



Cada etapa prevê serviços específicos, incluindo a substituição de estruturas antigas e a recuperação de diferentes áreas do estádio. As instalações hidrossanitárias e elétricas também serão reformadas, com custo conjunto estimado em cerca de R$ 6,1 milhões.



As intervenções têm como objetivos principais aumentar a segurança dos torcedores e adequar a estrutura às condições necessárias para receber o público. Entre os serviços previstos estão a instalação de novos corrimãos e guarda-corpos, a construção de rampas de acesso às arquibancadas, a substituição de portões e a instalação de portas corta-fogo.



O projeto inclui ainda a aplicação de pisos antiderrapantes e a implantação de sinalização nos degraus, além de melhorias voltadas à acessibilidade. Também serão construídas plataformas para facilitar o acesso de pessoas com deficiência (PcD).



As cabines e a sala de imprensa passarão por reformas, com renovação dos acabamentos e da estrutura interna. Com as intervenções, a expectativa é que o Morenão volte a receber partidas e eventos enquanto o Governo do Estado avança nos estudos para uma futura transformação do estádio em uma arena multiúso.