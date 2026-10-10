Calendário do futebol brasileiro de 2027 é oficializado pela CBF; confira

O calendário das competições profissionais masculinas de 2027 foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última sexta-feira, 9, com mudanças nas datas dos torneios nacionais e uma pausa para a realização da Copa do Mundo Feminina no Brasil. A programação segue o planejamento da entidade para o ciclo de 2026 a 2029 e atende à exigência da FIFA para os países-sede do Mundial.

A proposta busca distribuir melhor os jogos ao longo da temporada, oferecer mais flexibilidade para a organização das competições e ampliar as possibilidades de transmissão. O planejamento também prevê ajustes nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

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“O calendário de 2027 é fruto de muito diálogo com clubes, federações e parceiros. Será um ano especial, em que o Brasil recebe a primeira Copa do Mundo Feminina da história na América do Sul, e organizamos o nosso futebol para estar à altura desse momento. Ao mesmo tempo, seguimos entregando um calendário mais equilibrado, que respeita os atletas, preserva os clubes do topo da pirâmide e dá mais oportunidades a quem precisava atuar”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

Paralisação das 4 divisões nacionais e Copa do Brasil

Séries A e B

A realização da Copa do Mundo Feminina, entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, vai interromper as disputas da Série A, da Série B e da Copa do Brasil durante o período do torneio.

Na elite do futebol nacional, a temporada começará em 27 de janeiro e terminará em 1º de dezembro. O primeiro turno será disputado no primeiro semestre, enquanto o returno ficará concentrado na segunda metade do ano.

A paralisação da Série A será de 41 dias, 11 a menos do que a prevista para a Copa do Mundo masculina de 2026. Outra mudança é que nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro será realizada durante as Datas FIFA.

Já a Série B terá jogos entre 20 de março e 27 de novembro. Os playoffs que definirão o acesso estão previstos para os dias 23 e 27 de novembro.

Copa do Brasil

A Copa do Brasil será disputada de 6 de janeiro a 5 de dezembro, com a participação de 128 clubes. A competição terá seis datas reservadas para os fins de semana, incluindo as cinco últimas, que correspondem às quartas de final, às semifinais e à decisão.

A entrada dos clubes no torneio também terá mudanças. Os campeões estaduais de 2026 começarão a disputa na segunda fase, desde que não estejam na Série A. As equipes da primeira divisão manterão a classificação direta para a quinta fase, conforme solicitado por clubes e federações.

O calendário prevê ainda a ampliação do número de datas disponíveis para duas etapas da Copa do Brasil. Tanto a quinta fase quanto as oitavas de final passarão de duas para quatro datas

Quinta fase: 24 de fevereiro, 3 de março, 17 de março e 21 de abril.

Oitavas de final: 12 de maio, 2 de junho, 20 de junho e 23 de junho.

A distribuição considera os compromissos dos clubes em outras competições e as restrições relacionadas à Copa do Mundo Feminina. Na quinta fase, as partidas de 24 de fevereiro e 3 de março coincidem com a Pré-Libertadores. Por isso, os clubes que disputarem o torneio da CONMEBOL jogarão nas outras duas datas disponíveis.

Nas oitavas de final, os confrontos de 20 e 23 de junho ocorrerão no período que antecede o Mundial, quando apenas estádios que não serão utilizados na competição poderão receber partidas. Já os jogos marcados para 12 de maio e 2 de junho serão realizados nos estádios cedidos à Copa do Mundo Feminina.

Com mais datas para acomodar os confrontos, a CBF espera aumentar a flexibilidade da competição e abrir espaço para ampliar as transmissões em TV aberta e diversificar a exibição dos jogos da Copa do Brasil.

Séries C e D

A preparação para a Copa do Mundo Feminina também vai interferir no calendário das divisões inferiores do futebol brasileiro. A FIFA selecionou 78 locais para receber treinamentos e partidas das seleções, dos quais 55 pertencem a clubes das quatro divisões nacionais.

Diante da possibilidade de utilização de estádios e centros de treinamento durante o Mundial, as Séries C e D serão interrompidas entre 19 de junho e 10 de julho, período correspondente à primeira fase da competição.

A definição dos locais que serão efetivamente utilizados depende do sorteio dos grupos da Copa, marcado para 11 de dezembro deste ano. Depois de conhecerem seus adversários, as seleções poderão escolher as bases que utilizarão durante o torneio. A partir dessas definições, a CBF poderá fazer novos ajustes nas datas das duas divisões.

Com o aumento do número de participantes para 24 equipes, a Série C será disputada de 4 de abril a 31 de outubro. A Série D, por sua vez, terá partidas entre 4 de abril e 12 de setembro.

Supercopa Rei

A decisão da Supercopa Rei, disputada entre os campeões do Campeonato Brasileiro da Série A e da Copa do Brasil, está marcada para 24 de janeiro de 2027. O confronto definirá o vencedor do primeiro título nacional da temporada.

Copas Regionais

As Copas Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste serão realizadas entre 24 de março e 13 de junho de 2027. As competições regionais terão, portanto, suas disputas concentradas antes do início da pausa prevista para a Copa do Mundo Feminina.

Mais segurança para imprevistos

A programação também reserva duas datas extras para lidar com possíveis alterações ao longo da temporada. Os dias 18 e 24 de novembro poderão ser utilizados para a remarcação de partidas adiadas e para facilitar a preparação dos clubes brasileiros que disputarem finais de torneios continentais.

Confira as datas do Futebol do Brasil profissional masculino de 2027

Copa do Brasil: 6 de janeiro a 5 de dezembro

6 de janeiro a 5 de dezembro Supercopa Rei : 24 de janeiro

: 24 de janeiro Série A: 27 de janeiro a 1º de dezembro

27 de janeiro a 1º de dezembro Série B : 20 de março a 27 de novembro

: 20 de março a 27 de novembro Copas Regionais (Copa Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste): 24 de março a 13 de junho

(Copa Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste): 24 de março a 13 de junho Série C : 4 de abril a 31 de outubro

: 4 de abril a 31 de outubro Série D : 4 de abril a 12 de setembro

Janelas de transferência internacional: