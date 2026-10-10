Morre Jair Cezarinho, radialista histórico da Bahia, aos 74 anos

Morreu na madrugada deste sábado, 10, o radialista e jornalista Jair dos Santos Cezarinho, aos 74 anos, em Feira de Santana, município localizado a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Conhecido por sua atuação no jornalismo esportivo, o comunicador dedicou mais de 50 anos de sua vida ao rádio e se tornou uma referência na comunicação feirense.

O profissional estava internado no Hospital Dom Pedro de Alcântara, mas não foram divulgadas informações sobre a causa da morte nem sobre o tempo em que permaneceu hospitalizado.

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Ao longo da trajetória, Jair participou da cobertura de acontecimentos importantes do futebol baiano, integrou equipes de rádio e ocupou cargos ligados à comunicação pública e à representação da imprensa.

Trajetória no rádio e ligação com o futebol

Nascido em abril de 1952, Jair Cezarinho começou a trabalhar na comunicação ainda jovem. Parte significativa de sua carreira foi construída na Rádio Sociedade de Feira de Santana, onde atuou em programas jornalísticos e transmissões esportivas.

O radialista desempenhou diferentes funções durante sua trajetória profissional, incluindo as de repórter de campo, cronista esportivo e coordenador de equipes de rádio.

A relação com o futebol também fazia parte de sua história familiar. Seu pai, Alfredo Cezarinho, defendeu o Fluminense de Feira e foi responsável por marcar, em 1954, o primeiro gol profissional da equipe, durante a estreia do clube no Campeonato Baiano de profissionais.

Um dos episódios mais lembrados da carreira de Jair aconteceu em 1975, quando entrevistou Pelé no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O encontro com o Rei do Futebol foi registrado em uma fotografia, preservada pelo comunicador como recordação daquele momento.

Além do trabalho nas emissoras de rádio, o jornalista presidiu a Regional Norte/Nordeste da Associação Bahiana de Imprensa (ABI). Ele também integrou a Secretaria Municipal de Comunicação de Feira de Santana, onde exerceu atividades como assessor e técnico até 2010.

Governador Jerônimo Rodrigues lamenta morte

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, divulgou uma nota de pesar pela morte do radialista neste sábado, 10. Na manifestação, o chefe do Executivo estadual destacou a contribuição de Jair Cezarinho para a história da comunicação baiana e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão.

Confira a nota na íntegra:

Nota de Pesar do Governador Jerônimo Rodrigues

Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do querido amigo, radialista e jornalista Jair dos Santos Cezarinho, ocorrido neste sábado, 10 de outubro de 2026, em Feira de Santana.

Jair foi uma das vozes mais marcantes da história do rádio baiano. Com sua paixão pelo esporte, crônicas inesquecíveis e carisma único, ele aproximou os baianos das grandes transmissões esportivas e marcou época na comunicação de Feira de Santana e de toda a nossa Bahia. Sua liderança e dedicação também se estenderam à categoria como diretor da Associação Bahiana de Imprensa (ABI).

O rádio perde hoje um grande talento, e a Bahia perde um comunicador generoso que fez história.

Minha solidariedade e meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas de profissão e a todos os ouvintes que o acompanhavam com tanto carinho. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor.

Descanse em paz, Jair Cezarinho.

Velório e sepultamento

A despedida de Jair Cezarinho acontece neste sábado, 10, em Feira de Santana. O velório está marcado para as 12h, no Centro de Velórios Memorial Pax Bahia, localizado na Avenida Centenário, no bairro SIM.

O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Piedade, situado na região central do município.