Estádio histórico avança em reforma de R$ 400 milhões para virar arena

O Estádio Serra Dourada, em Goiânia, está passando por uma ampla transformação estrutural e de modernização. Iniciadas oficialmente em julho de 2026, as obras do complexo esportivo seguem em andamento, com foco, neste primeiro momento, na reestruturação predial e nas intervenções físicas da arena. O projeto, conduzido pela concessionária Complexo Serra Dourada, prevê investimento privado de aproximadamente R$ 400 milhões e conclusão em julho de 2028.



A modernização pretende reposicionar o Gigante do Cerrado entre as arenas mais modernas do país. Entre as principais mudanças está o aumento da capacidade do estádio, que passará dos atuais 38 mil para 44 mil espectadores em partidas de futebol. Em shows e grandes eventos, a estrutura poderá receber até 60 mil pessoas.



As intervenções também contemplam melhorias na infraestrutura interna, com ampliação dos banheiros e modernização dos bares. A proposta é eliminar definitivamente a necessidade de banheiros químicos no estádio, ampliando o conforto do público.





As obras de modernização do Complexo Serra Dourada avançam em ritmo acelerado Paulo Rossi - diretor superintendente do Complexo Serra Dourada



“No estádio, após a conclusão da demolição da antiga Geral e a remoção dos assentos, foram iniciadas as fundações para a instalação da nova arquibancada. Paralelamente, os bares e banheiros nos anéis internos entram na fase final de acabamento, enquanto avançamos com a adequação do Túnel Sudoeste, que irá otimizar a logística de grandes eventos”, afirma Paulo Rossi, diretor superintendente do Complexo Serra Dourada.

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Veja imagens:

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Nova arquibancada aproximará torcida do campo

Uma das mudanças mais significativas para os torcedores será a construção de uma nova arquibancada inferior, projetada para aproximar o público do gramado e aumentar a pressão sobre os adversários. Para viabilizar a estrutura, os antigos assentos foram retirados e a tradicional Geral foi completamente demolida.



O projeto também prevê a instalação de camarotes modernos no nível do campo, inspirados no modelo utilizado pela NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos.



Embora parte da laje do campo já tenha passado por demolições, o rebaixamento do gramado ainda não começou. A previsão é manter a tradicional grama natural do estádio.



Túnel Sudoeste terá acesso voltado a grandes eventos

Outra frente de trabalho envolve a readequação do Túnel Sudoeste, que passará a funcionar como acesso exclusivo para veículos pesados. A mudança tem como objetivo facilitar a entrada e a retirada de estruturas utilizadas em grandes produções, como palcos e equipamentos de shows.



A medida busca tornar mais eficiente a logística de montagem e desmontagem de eventos, contribuindo para ampliar a capacidade operacional do complexo.





Goiânia Arena também passa por modernização

As obras não se restringem ao estádio de futebol. O Goiânia Arena, ginásio anexo ao Serra Dourada, também recebe intervenções destinadas a melhorar a operação do espaço e a circulação do público. Apesar dos trabalhos, a programação de shows e eventos no local continua.

“No Goiânia Arena, as obras que visam otimizar a operação e a circulação de público seguem de acordo com o cronograma previsto. Estamos transformando essa obra histórica em uma realidade para Goiânia. Nosso compromisso é manter o Serra Dourada ativo durante as intervenções, consolidando uma nova era para o esporte, o entretenimento e o turismo de negócios no Centro-Oeste”, afirma Rossi.



Complexo busca atrair grandes eventos e investimentos

Além das melhorias físicas, a reestruturação do Serra Dourada e do Goiânia Arena tem como objetivo ampliar a presença de Goiás no mercado nacional de grandes eventos. A expectativa é que a modernização fortaleça o turismo de negócios e estimule a geração de empregos na região.



O diretor comercial Samuel Lloyd destacou o potencial econômico do projeto e a intenção de transformar o complexo em um polo de atração de investimentos para o Centro-Oeste.



“O início das obras marca a abertura de uma nova era para o mercado do Centro-Oeste. Não estamos apenas erguendo um espaço físico moderno; estamos criando um polo de atração de novos investimentos. Nosso objetivo é colocar o Centro-Oeste na rota dos maiores eventos do país, impulsionando a cadeia do turismo e gerando empregos”, conclui Lloyd.



